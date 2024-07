Quote maggiorate: cosa sono e in quali sport sono applicate

Tra promozioni ed incentivi erogati dai vari players del settore del gioco, online o fisico, troviamo le quote maggiorate. Ma cosa sono e come funzionano?

Sostanzialmente sono delle quote più alte rispetto a quelle standard e rappresentano un’offerta da parte dei vari bookmakers erogate principalmente per il tema sportivo.

Queste promozioni possono essere dunque intese come dei veri e propri incentivi di gioco destinati agli scommettitori poiché, a pari probabilità di riuscita o meno dell’evento scelto, garantiscono qualora verificato, di ricavare dei guadagni potenzialmente superiori rispetto alle quote normali degli altri bookies.

Ma come funzionano le quote maggiorate?

Partiamo subito con un esempio per rendere più tangibile e concreto il tema trattato, dunque consideriamo l’evento Milan – Fiorentina e che l’esito “1”, ovvero la vittoria del Milan, sia concesso generalmente a 1.80 dai vari bookies.

In questo caso la quota maggiorata vedrebbe l’importo del moltiplicatore per lo stesso evento molto più alto rispetto al trend offerto dai competitor, pari a 1.80. Innalzando così la potenziale vincita ad evento realizzato.

Tuttavia è possibile raffrontare tale esempio scovando le più interessanti quote maggiorate in questa pagina: https://scommesse.io/migliori-bonus/quote-maggiorate/, individuate da uno dei comparatori più famosi del settore.

In sostanza, dunque, l’esito di un determinato evento viene proposto a una quota più alta dal bookmaker in modo che la scommessa diventi più invitante per il giocatore, aumentando così la potenziale vincita rispetto alla quota normalmente proposta dai competitor.

Si tratta perciò di un’offerta temporanea che riguarda qualsiasi tipo di scommessa, come il risultato di una partita, il numero di gol o il vincitore finale di una competizione.

Perché i bookmaker utilizzano le Quote Maggiorate

I bookmaker fanno uso delle quote maggiorate al fine di attirare più clienti nel proprio sito. In alcuni casi i bookies non guadagnano nulla fornendo la quota maggiorata, arrivando a spostare il margine anche dalla parte dello scommettitore, ma questo porta un maggiore afflusso sul loro portale.

Inoltre, le quote maggiorate rappresentano anche un incentivo importante ai clienti già esistenti per continuare a puntare sulla propria piattaforma, riportandoli ad essere attivi. Infine é attraverso la quota maggiorata che il bookmaker si fa preferire sul mercato e guadagna un vantaggio sulla concorrenza.

Quote Maggiorate: in quali sport sono applicate più spesso

Le quote maggiorate sono applicate più o meno in tutti gli sport, ma ce ne sono alcuni sui quali è più possibile trovarle.

Calcio: è lo sport più diffuso e si possono trovare quote maggiorate per le partite di cartello e per i tornei più importanti come la Champions League, ma anche gli Europei e i Mondiali che si terranno nel 2030. Per esempio, l’Italia che vinceva gli Europei era stata proposta ad una quota maggiorata da alcuni portali di scommesse.

Tennis: anche sul tennis non mancano frequenti proposte da questo punto di vista, soprattutto per le sfide del Grande Slam e in particolare sui match decisivi come semifinali e finali. L’esempio è la vittoria di Novak Djokovic a Wimbledon o in un match cruciale del torneo, un esito probabile e fornito a una quota decisamente alta.

Basket: le quote maggiorate nel basket le si trovano spesso nelle fasi finali dei campionati più seguiti e in questo caso l’esempio perfetto sono i play-off di NBA con ottime quote per il successo delle favorite.

Ippica: un altro sport in cui è facile trovarle è quello delle corse di cavallo, in particolare in occasione di gare prestigiose come il Grand National.

Il sito mostra spesso la quota maggiorata segnalandola in alto sul proprio sito, o magari la pubblicizza tramite la newsletter o il blog.

Benefici e Rischi delle Quota Maggiorate

I benefici delle quote maggiorate sono evidenti perché offrono la possibilità di vincite importanti su esiti apparentemente più probabili. Questo tipo di promozioni sono poi un’esperienza diversa rispetto alle scommesse tradizionali.

Tuttavia, vanno calcolati anche i rischi. Le quote maggiorate sono a volte condizionate a specifiche limitazioni, come ad esempio il limite di puntata o alcuni requisiti della scommessa, o anche restrizioni sul prelievo di vincite ottenute con esse. Le quote maggiorate possono essere una grande occasione ma bisogna capire quando e come sfruttarle.