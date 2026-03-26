‘Quintetto’ al Teatro Area Nord

Il 28 marzo prosegue al TAN la stagione ‘Confini Aperti – Arena Circus 2026’

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 28 marzo alle ore 19:00 al Teatro Area Nord di Napoli va in scena ‘Quintetto’ di e con Marco Augusto Chenevier coreografo, danzatore, regista e attore, impegnato da anni in una ricerca che attraversa i codici linguistici della scena, ne esplora i limiti creando originali ibridi nati dalla fusione tra danza, teatro, circo, cabaret, giochi di società e tecnologia.

‘Quintetto’ si interroga sulla precarietà della vita degli artisti e sul rapporto con il pubblico.

L’autore si chiede:

E se il pubblico, di colpo, non fosse più un pubblico? Si può fare un quintetto senza essere in 5? E dividendosi in 5?

L’utilizzo del gesto, della danza e del corpo come medium privilegiati per la creazione di un contatto empatico con la comunità che partecipa all’esperienza artistica è la cifra distintiva di questa performance.

La leggerezza, il riflettere sul dramma tragicomico della quotidiana sussistenza dell’arte attraverso il teatro sono il gioco di prestigio che si nasconde dietro uno spettacolo che incardina la sua poetica nell’inversione dei ruoli e nella capacità di far ridere del dramma.

La stagione del Teatro Area Nord è realizzata con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli – Città Metropolitana. Il teatro mette a disposizione degli spettatori un servizio navetta gratuito su prenotazione che parte dal centro della città.

Info:

Biglietti: intero euro 15 – ridotto, u30 e over 65, euro 12

Abbonamenti: da 3 spettacoli euro 30 da 5 spettacoli euro 50

Teatro Area Nord

Via Nuova dietro la vigna, 20

Napoli

Info biglietteria e prenotazione navetta gratuita:

0815851096

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it