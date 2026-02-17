Home Salute Quintavalle Presidente Fiaso, Rocca: Un riconoscimento importante

Di
Redazione
-
FIASO

Le felicitazioni del Presidente della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo soddisfazione per l’elezione di Giuseppe Quintavalle alla Presidenza di FIASO.

Si tratta di un riconoscimento significativo, che valorizza un percorso professionale solido e un’esperienza consolidata nella gestione sanitaria.

Sono certo che saprà svolgere questo incarico con equilibrio e senso di responsabilità, contribuendo al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.

Così, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Autore Redazione

