Quintavalle Presidente Fiaso, Rocca: Un riconoscimento importante

Le felicitazioni del Presidente della Regione Lazio
Esprimo soddisfazione per l’elezione di Giuseppe Quintavalle alla Presidenza di FIASO.
Si tratta di un riconoscimento significativo, che valorizza un percorso professionale solido e un’esperienza consolidata nella gestione sanitaria.
Sono certo che saprà svolgere questo incarico con equilibrio e senso di responsabilità, contribuendo al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
Così, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.