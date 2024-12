‘Questo inutile correre’ al Centro Aggregazione Giovanile

In scena a Spongano (LE) il 15 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue la stagione teatrale Fuochi Comuni organizzata a Spongano (LE) da Ultimi Fuochi Teatro.

Domenica 15 dicembre, alle ore 19:00, la compagnia guidata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, presenta ‘Questo inutile correre’, uno spettacolo di Orazio Condorelli e Alessandro Miele.

Un uomo fugge dalla routine familiare e dal contesto provinciale in cui vive e si lancia in un’avventura spaziale nel tentativo di dare un senso alla propria esistenza. Scoprirà che, anche nella vastità dell’universo, sarà difficile allontanarsi dall’orizzonte dei propri ricordi.

Lo spettacolo si ispira ad alcuni testi di Giuseppe Bonaviri (1924 – 2009), scrittore siciliano più volte entrato nella rosa dei candidati al Premio Nobel per la letteratura.

La drammaturgia si è arricchita delle testimonianze di cittadine e cittadini di diverse età di Spongano, Surano, Vignacastrisi e Andrano chiamati a riflettere intorno ad alcuni temi come il viaggio, le radici, i ricordi.

Il progetto vede l’incontro tra Alessandro Miele, regista, attore e co-fondatore di Ultimi Fuochi Teatro e Orazio Condorelli, regista catanese. I due artisti hanno lavorato alla creazione della drammaturgia e all’allestimento in residenza al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano con una prima presentazione al pubblico a Surano, nell’ambito di Ultimi Fuochi Festival.

Lo spettacolo ‘Questo inutile correre’ rientra nella stagione teatrale Fuochi comuni organizzata a Spongano da Ultimi Fuochi Teatro con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Spongano e dall’Unione dei Comuni Terre a Levante.

Alessandro Miele si forma con Michele Monetta e poi con il Teatro delle Albe. Nel 2005 è autore e interprete di Sono solo un uomo, testo vincitore del Concorso di Drammaturgia Sportiva del Festival SportOpera 2005. Ha fondato con Consuelo Battiston e Gianni Farina la compagnia Menoventi, Premio Rete Critica 2011, Premio Hystrio-Castel dei Mondi e Premio Lo Straniero 2012.

Orazio Condorelli, catanese, si occupa da molti anni di teatro sociale, cura laboratori teatrali presso scuole, associazioni e istituti penitenziari. Ha scritto e diretto gli spettacoli Librino e Alla Furca. È autore, con il cineasta Mauro Maugeri e in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t., del documentario partecipato Geografia Privata in proiezione allo Short theatre di Roma nel 2021.

Età consigliata: per adulti e ragazzi dai 12 anni

Durata: 50 minuti

Prenotazione:

tel. 3881271999

mail: infoultimifuochi@gmail.com