‘Questionario per Anime Buone’ a fACTORy32

Dal 21 al 23 febbraio presso fACTORy32, a Milano, andrà in scena ‘Questionario per Anime Buone’, scritto e diretto da Gaia Magni, con Elena Ferri ed Elisa Pastore, musiche Gabriele Berioli, prodotto con il sostegno di Officine della Cultura di Arezzo e Anime Sceniche – Scuola di Recitazione e Ricerca.

Il palco di fACTORy32 si trasforma in un luogo senza tempo per ospitare ‘Questionario per Anime Buone’, uno spettacolo sul senso profondo della vita, scritto e diretto da Gaia Magni, che racconta un incontro, uno scontro, un confronto tra Anni e Mor, le due protagoniste interpretate da Elena Ferri ed Elisa Pastore.

Gaia Magni scherza:

Lo dico subito, ‘Questionario Per Anime Buone’ parla della morte. Un tema su cui ho scritto diversi spettacoli, poi alla fine ho capito che morirò lo stesso, quindi ho smesso, questo è l’ultimo. In realtà, a guardar bene, questo testo approfitta della morte per parlare della vita e per interrogarsi sul senso della stessa. Che poi qual è? Una domanda piuttosto complessa alla quale è difficile dare una risposta, quindi nel frattempo forse basta cercare di vivere almeno una vita felice.

Il fatto è che ormai viviamo nella società della felicità agognata. La terapia dell’auto-aiuto, i percorsi di crescita personale, gli esempi di persone di successo ci ricordano che DOBBIAMO essere felici.

Nasce così una sorta di ansia da prestazione: che forma ha la felicità? Dove si trova? Non è che la stiamo cercando nel posto sbagliato? Ho fatto la scelta giusta? Sto perdendo tempo? Potrei avere di meglio? Perché non mi sento felice? Sono io il problema? Gli altri come fanno? Perché ho sempre qualcosa che mi tormenta? Ho vissuto una vita felice?

La curiosità di una Morte, più affabile di quanto si potrebbe pensare e infinitamente interessata a una vita che non può vivere, riempie di domande anche questo spettacolo e un’anima appena giunta alla fine del proprio viaggio terreno.

Questo spirito è l’unico tramite che la Morte ha per sperare di conoscere la gioia di una vita, solo che quest’anima non era proprio una fuoriclasse del vivere.

‘Questionario Per Anime Buone’ è uno spettacolo ironico e divertente contro ogni aspettativa, allo stesso tempo commovente e tagliente, un dialogo sul tema della felicità. Un questionario per misurare il livello di gioia raggiunto nella vita appena vissuta. Un viaggio alla ricerca di quelle risposte che si rincorrono per tutta l’esistenza.

