‘Quello che ho’, primo singolo di Mauro Fiorin

Disponibile dal 13 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

È disponibile in tutte le piattaforme digitali ‘Quello che ho’, il primo singolo scritto dal Videomaker Sound design Mauro Fiorin e prodotto in stretta simbiosi con il producer di musica elettronica Giovanni La Tosa, meglio conosciuto per essere dietro interessanti produzioni indipendenti degli ultimi anni, tra la qual spicca il nome della violinista H.E.R..

Un primo brano cui mix & mastering è affidato all’affermato artista e produttore Eugene di un progetto di più ampio respiro, preludio di un EP, con un testo che porta a una riflessione su più aspetti dell’essere umano in un clima emotivo che prende vita dal suono elettronico e lo trasforma in ritmo e colore.

‘Quello che ho’ vuole essere un invito a pensare, sia alle cose che abbiamo già, dandogli il loro valore, sia al rapporto umano in relazione con se stessi e con gli altri.

Quello che hai è quello che vuoi oggetto o essere umano?

Non solo rivolto a quanto di più bello si possa avere addosso per essere idonei agli occhi degli altri ma anche come conferma di chi è al nostro fianco che ci comprende a pieno senza tante parole. Un’alternanza di intenzioni sembra espressa, ma l’autore offre molti spunti interpretativi e a più strati che assieme al video rende la narrativa ancora più intrigante.

Il video del brano, cui vede ospite in veste di protagonista la cantante Lucy Mantha in uscita contestualmente al brano, è stato pensato e realizzato dallo stesso Mauro Fiorin e racconta attraverso le immagini, la storia di un frammento di vita quotidiana di due ragazze, esprimendo il concetto di amore e di rispetto, a prescindere dall’orientamento sessuale; storia in parallelo con il mondo visto dalla televisione, integrata in una realtà preconfezionata senza esseri umani e ricostruita artigianalmente rappresentata come nell’immagine del singolo da due burattini di legno che nella freddezza del loro essere attraverso un’abbraccio scoprono il calore delle loro anime e di poter andare oltre.

Il progetto è completamente indipendente e senza nessuna velleità a rincorrere estetiche imposte ma l’arte di volersi esprimere curandone ogni fase produttiva dalla scrittura alla musica, dal video alla comunicazione.