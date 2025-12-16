‘Quei figuri di tanti anni fa’ al Teatro Serra

In scena a Napoli dal 19 al 21 dicembre

Un piccolo mondo dove la necessità giustifica qualunque azione e la linea tra vittime e carnefici si assottiglia fino a sparire.

È l’affresco umano al centro di ‘Quei figuri di tanti anni fa’ opera giovanile di Eduardo De Filippo scelta dal gruppo ‘Artatamente’ la compagnia degli allievi del Teatro Serra di Napoli in scena nello spazio flegreo, in via Diocleziano 316, dal 19 al 21 dicembre, venerdì ore 21:00, sabato ore 20:00, domenica ore 18:00 e 20:00).

Info: teatroserra@gmail.com; 347-8051793.

Dietro la facciata rispettabile di un innocuo ‘Circolo della Caccia’, si cela una bisca clandestina frequentata da giocatori navigati che trascorrono le notti tra imbrogli, astuzie collaudate e partite truccate. In questo ambiente opaco e febbrile, si ritrova suo malgrado l’ingenuo Luigi Poveretti, uomo onesto e disarmato di fronte alla malizia del mondo.

Convinto di essere entrato in un luogo per ‘galantuomini’ Luigi viene rapidamente addestrato dal direttore Gennaro Fierro, per diventare il ‘palo’: la sua ingenuità diventa l’ingranaggio perfetto di una macchina comica che si regge su tacite complicità e una miseria morale che l’autore racconta con lucidità.

Mauro Palumbo e Pietro Tammaro, registi e direttori artistici del Teatro, dicono:

Nato come saggio del corso di recitazione, l’allestimento ha rivelato una notevole maturità interpretativa ed una sorprendente capacità di restituire il messaggio del giovane Eduardo, che esorcizza i mali endemici della società con ironia. Un riconoscimento al lavoro della Scuola ed al talento degli attori.

Compongono il gruppo: Vittorio Ariante, Giancarlo Avallone, Silvia Catuogno, Daniela Chiarolanza, Antonella Ciliberti, Linda Corona, Lucia D’Alessio, Monica Di Porzio, Giuliana Galiero, Rossana Iovine, Sara Paesano, Stefania Palumbo, Annunciata (Nuzzy) Romano, Michele Russo, Roberto Scarpati, Davide Sorella, Mariangela Varriale.

‘Quei figuri di tanti anni fa’

di Eduardo De Filippo

regia di Mauro Palumbo e Pietro Tammaro

un progetto ‘Artatamente’ compagnia degli allievi del Teatro Serra

venerdì 19 dicembre 2025 ore 21:00

sabato 20 dicembre 2025 ore 20:00

domenica 21 dicembre 2025 ore 18:00 e 20:00