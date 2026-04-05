‘Quattro Quarti – Io sono rara’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma esclusivamente il 7 e 8 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 7 e 8 aprile, ore 21:00, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Quattro Quarti – Io sono rara’, di Oriana Gullone, diretto e interpretato da Alessandra Silipo, musiche Andrea Strange.

Ombre, ricordi, oggetti simbolici e voci reali. Attraversamento di piani, tempi e respiri. Oriana, il suo sguardo sul mondo, il suo humour tagliente e la sua forza luminosa. Capace di ridere quando nessuno avrebbe riso. Capace di trovare parole dove altri avrebbero trovato solo silenzio.

Il tentativo di raccontarla, di ricordarla, – con amore, precisione e smarrimento – di restituire la musica della sua presenza, delle sue parole, dei suoi pensieri. E poi la Miastenia, una nota stonata che non vuole rientrare nello spartito. Una quotidianità smontata, osservata, raccontata con sincerità disarmante.

E poi i consigli assurdi, gli amori che inciampano. Un monologo biografico, un omaggio a una donna che ha fatto del proprio sguardo un’arma e un riparo, che ha trasformato la malattia in materiale poetico e la quotidianità in resistenza creativa. Stand-up amara, poesia, canzoni, dialoghi in controluce e frammenti di vita.

Un racconto che ci trasporta in un mondo fatto di speranza. Un inno alla vita e al ritmo personale. Un invito a riascoltare il proprio tempo interiore, anche quando non coincide con quello del mondo. Una vertigine che ci riguarda tutti: sani, non sani, stanchi, resilienti, distratti, in lotta, in ascolto.

Lo spettacolo

Lo spettacolo nasce dalle parole e dalla voce della giornalista Oriana Gullone: un materiale vivo, potente, intimo, attraversato da ironia feroce e lucidità poetica. Quattro Quarti. Io sono rara è un atto politico e poetico, una dichiarazione d’amore verso il ritmo personale di ciascuno, verso quelle battute irregolari che, nonostante tutto, continuano a suonare.

Oriana ci consegna una musica segreta. Le sue parole sono scintille che illuminano il buio, a volte ferocemente ironiche, con lo sguardo che non si piega mai alla tragedia ma che continua a cercare la bellezza. È un atto d’amore: verso Oriana, verso chi vive con una malattia rara, verso chi lotta per essere creduto, verso chi trova la forza nell’ironia e nella verità. Il fulcro è la sua voce e il tentativo di raccontarla, ricordarla, celebrarla.

Per questo la scelta è di far dialogare teatro, maschera, commedia e poesia con il materiale autobiografico che compone lo spettacolo e lo arricchisce di un taglio cinematografico: linguaggi che abitavano il suo modo di stare al mondo. Lo spettacolo racconta tutti noi, il nostro bisogno di tenere insieme i pezzi, di continuare a suonare la nostra musica anche quando la partitura si strappa.

La malattia si trasforma in linguaggio scenico in un ambiente sospeso tra reale e simbolico. La regia non vuole imitare Oriana, ma ascoltarla profondamente, lasciando che sia lei a guidarne il ritmo emotivo indipendentemente dalla misura del ‘tempo ordinario’.

Un invito a riconoscere la propria dissonanza, a scoprire che nella rottura si può trovare un ritmo nuovo, personale, profondamente umano. Un ritmo che, nonostante tutto, continua a battere.

Parte dell’incasso sarà devoluto alla fondazione Il Bullone.

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti: 13,00

prevista tessera associativa

Prenotazioni:

06-5814004 / 328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/