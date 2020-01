Quasi 3 milioni all’Autorità portuale toscana

Assegnate risorse per spese correnti, manutenzione e investimenti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Assegnate all’Autorità portuale regionale le risorse necessarie per le spese correnti per l’anno 2020 e gli investimenti da portare avanti nelle prossime annualità.

La Giunta regionale toscana ha infatti approvato nel corso della sua ultima seduta una delibera, proposta dall’Assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che destina all’Autorità oltre due milioni di euro per le spese di gestione proprie, dei quattro Porti cui presiede, Viareggio, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, e del Canale Burlamacca, oltre a €970.000,00 destinati ad investimenti da portare avanti tra il 2020 e il 2022.

In particolare sono stati assegnati:

– €850.000,00 per le spese correnti dei quattro porti principali commerciali toscani, per Viareggio €620.000,00, per Porto Santo Stefano €130.000,00, per l’Isola del Giglio €50.000,00 e per Marina di Campo altri €50.000,00;

– €927.000,00 per le spese di funzionamento ordinario dell’Autorità stessa;

– €385.000,00 per la manutenzione ordinaria e la gestione delle funzioni amministrative del Canale Burlamacca.

Inoltre, sono stati destinati agli investimenti in programma altri €970.000,00, buona parte dei quali servirà per potenziare e riqualificare in particolare il Porto di Viareggio, €250.000,00 per la progettazione definitiva del nuovo sabbiodotto nel 2020; €120.000,00 per opere complementari della banchina commerciale nel 2021; €400.000,00 per lavori di escavo all’imboccatura del porto nel 2022, mentre con €200.000,00 si provvederà alla manutenzione straordinaria di tutti i Porti di competenza.

Ha spiegato l’Assessore Ceccarelli: