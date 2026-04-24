Quartiere Pulito: interventi in programma dal 27 al 30 aprile 2026

Le strade interessate dagli interventi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Continua Quartiere pulito. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

Gli interventi sono coordinati dall’Assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con Polizia Locale, Municipalità, ANM e ASIA.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l’Amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00 nei giorni in cui sono programmati gli interventi.

Interventi dal 27 al 30 aprile 2026

Lunedì 27 aprile:

– Municipalità 1: via Santa Lucia;

– Municipalità 6: via Molino Fellapane; Cupa Vicinale Pepe.

Martedì 28 aprile:

– Municipalità 2: piazza Del Carmine; via Nuova Marina (area Torri Aragonesi);

– Municipalità 7: via V. Veneto.

Mercoledì 29 aprile:

– Municipalità 3: via Sanità;

– Municipalità 8: via S. Maria a Cubito.

Giovedì 30 aprile:

– Municipalità 4: via Alessio Mazzocchi; via Col. Carlo La Halle;

– Municipalità 9: via Domenico Padula.