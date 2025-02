Quarta, Dindo e De Maria: dedicato a Ravel il concerto al Sannazaro

Nel 150° della nascita del grande compositore, il 13 febbraio 2025, per la stagione dell’Associazione Scarlatti

Massimo Quarta, violino, Enrico Dindo, violoncello, Pietro De Maria, pianoforte, tre solisti tra i più famosi al mondo, rendono omaggio a Maurice Ravel con il concerto in programma giovedì 13 febbraio, ore 20:30, al Teatro Sannazaro di Napoli per la stagione dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

Tre raffinati virtuosi, apprezzati sui più famosi palcoscenici internazionali, sono i protagonisti di una serata speciale che li vede eccezionalmente uniti, e per la prima vola, per celebrare il 150mo anniversario della nascita di Ravel, il grande compositore nato il 7 marzo del 1875 a Ciboure, in Francia.

Nel concerto a Napoli, lo straordinario trio Quarta – Dindo – De Maria propone l’ascolto di tre capolavori di Ravel in una sequenza che inizia con la ‘Sonata per violino e violoncello, op.73’, quindi con ‘Gaspard de la Nuit, per pianoforte, op.55’ per concludersi con il ‘Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte, op.67’.

Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti, sottolinea:

Un concerto atteso che ci consente di unirci alle tante celebrazioni che, in Europa e non solo, ricordano l’arte di Maurice Ravel, la sua raffinata perizia compositiva, l’originale capacità di sintesi tra diverse espressioni musicali e la valenza innovatrice che egli pose nell’abilissimo utilizzo di strumentazioni complesse ed inconsuete per il suo tempo.

Tre opere composte in diversi momenti della vita del grande compositore francese e qui scelte, come si legge in una nota di sala

per offrire al pubblico una significativa incursione nel fantastico immaginario musicale di Ravel fatto di slanci improvvisi, atmosfere rarefatte e lunghe meditazioni.

Si passa dal virtuosismo trascendente di ‘Gaspard de la Nuit’ del 1908, alle aperture espressive, eterogenee e di rara intensità, del ‘Trio in la minore’ del 1914, fino alla ‘Sonata per violino e violoncello’, un pezzo che all’epoca apparve quasi ‘sperimentale’, ultimato nel 1922 e dedicato à la mémoire de Claude Debussy, nei confronti del quale Ravel testimoniò più volte di nutrire profonda ammirazione.

Così ne parla lo stesso Ravel:

Questa sonata credo che segni una svolta nell’evoluzione della mia carriera. La spoliazione vi è spinta all’estremo e comporta la rinuncia al fascino dell’armonia e in orientamento sempre più pronunciato in direzione della melodia.

Biglietti: da euro 25 a euro 12.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it