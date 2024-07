Quargnento (AL), OIPA sequestra una mamma e quattro cuccioli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sequestrati e portati in salvo dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, a Quargnento, in provincia di Alessandria, una mamma con quattro cuccioli costretti a vivere di stenti e nell’incuria.

Chi li deteneva è stato sanzionato e la proprietaria denunciata per abbandono, articolo 727 del Codice penale.

La famigliola è stata trasferita in un rifugio, dove sia la mamma sia i cuccioli aspettano di essere adottati.

La coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Alessandria e provincia, Cristina Destro, racconta:

In una cascina abbiamo scoperto una mamma con quattro cuccioli.

La mamma era legata a catena corta, pratica vietata da una legge della Regione Piemonte, con un pesante lucchetto al collo sotto un portico fatiscente, senza alcun riparo.

Abbiamo appreso che, quando era in gravidanza, è stata abbandonata da una donna che viveva in affitto nella cascina; andata via, i nuovi inquilini hanno pensato di tenere la cagnolina, che nel frattempo aveva partorito, detenendola in quel modo e dandole solo pane e acqua.