Quando ti tappano la bocca

Mi è stato chiesto:

Ho un’amica che spesso mi accusa ingiustamente e, non appena tento di difendermi cercando di mostrale il mio punto di vista, mi tappa la bocca, dicendomi che non mi vuole ascoltare, che sono come tutte le altre amiche, che è inutile andare avanti a parlare e che tanto sa già tutto lei.

Ciò che mi innervosisce parecchio non è il fatto di venire accusata, bensì che mi si impedisca di dire la mia come se non avessi il diritto di difendermi.

Come mi devo comportare?