‘Quando le donne non si arrendono’ a Scottojonno

Il 28 gennaio a Napoli la presentazione del romanzo – illustrato di Yvonne Carbonaro

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 28 gennaio, ore 17:30, presso Scottojonno – Caffè Letterario, Galleria Principe di Napoli a Napoli si terrà la presentazione del libro ‘Quando le donne non si arrendono’ di Yvonne Carbonaro, Kairos Edizioni.

Il sottotitolo del romanzo – illustrato ‘Quando le donne non si arrendono’ di Yvonne Carbonaro – Kairos Edizioni, è la sintesi del suo contenuto: ‘Una saga familiare nel declino del Sud e la perseveranza di generazioni di donne sole’.

Tanti gli spunti di riflessione che offre l’autrice che si confronterà con Carlo De Cesare, giornalista RAI, sua la non dimenticata rubrica ‘Lo scaffale’ luogo in cui i libri conservano una vita silenziosa eppure eterna, e Angela Procaccini, oggi dirigente dello storico Istituto Bianchi, tanti riconoscimenti ricevuti per il suo impegno per i giovani, tra cui nel 2017 la Medaglia di bronzo della Presidenza della Repubblica

per l’alta valenza morale, culturale e sociale del suo operato.

Ancora un’indagine per Yvonne Carbonaro sul percorso dell’emancipazione femminile, nel romanzo ci racconta la condizione delle donne a partire dal 1945 fino al 1990 e di Luisa che tra rinvenuti ricordi nel palazzo di famiglia elabora il percorso delle donne della sua famiglia: Dorotea, Brigida, Elietta, Rosaria e Mariella.

La storia è ambientata al Sud che l’autrice ci racconta con una dotta conoscenza e affronta con onestà intellettuale la storia ‘vera’ del Meridione dopo l’Unità d’Italia.

Il M° Fabrizio Mandara, giovane talentuoso che si definisce un giovane anziano, immerso nelle musiche e nei testi di un tempo che ancora oggi fanno vibrare cuori e cantare la gente, ci racconterà di donne, tra voce e chitarra.

La presentazione è a cura della giornalista Laura Bufano.