Quando la Luce ritorna

Hanukkah, il solstizio e il gesto che vince le tenebre
Ci sono momenti in cui il buio sembra parlare più forte della Luce.
Momenti in cui la cronaca irrompe nel sacro, profana il silenzio, lacera il tempo del rito.
La terribile strage avvenuta durante la celebrazione di Hanukkah in Australia appartiene a questa soglia dolorosa. Un atto di violenza cieca che ha colpito uomini e donne riuniti per celebrare la festa della Luce, trasformando un tempo di raccoglimento in una notte di terrore. Ancora una volta, l’odio mostra il suo volto più brutale, quello che non distingue, che non ascolta, che spezza vite innocenti.
Eppure, proprio lì, nel cuore di quella oscurità, qualcosa è accaduto.
Nel caos, nella paura, mentre il buio sembrava avere la meglio, un uomo musulmano ha disarmato uno degli attentatori, scegliendo di esporsi, di rischiare la propria vita per proteggere quella degli altri.
Un gesto istintivo e insieme altissimo, che non chiede appartenenze, che non risponde alla logica delle contrapposizioni, ma a una legge più antica: quella della luce che riconosce la Luce.
Non è solo cronaca.
È simbolo vivente.
Hanukkah è la Luce che resiste, la fiamma che continua a bruciare anche quando sembra impossibile.
Il solstizio d’inverno è la Luce che ritorna, proprio quando il sole ha toccato il punto più basso del suo cammino.
San Giovanni d’inverno è la Luce che ride, paradossalmente, mentre le tenebre sembrano prevalere.
Cambiano i nomi, cambiano le forme, ma il messaggio resta intatto.
Nel punto più basso sull’orizzonte, quando la notte appare invincibile, il sole inizia lentamente la sua ascesa. È un movimento impercettibile, quasi invisibile, eppure irreversibile.
Le tradizioni di ogni tempo lo hanno compreso: le tenebre non sono la fine, ma una fase necessaria. Un tempo di incubazione, di elaborazione, di conoscenza di sé. Un tempo in cui riconoscere le proprie ombre, i propri limiti, le proprie ferite.
Il ciclo del cosmo diventa così lo specchio del ciclo interiore.
L’universo celebra un rito, e l’essere umano è chiamato a imitarlo.
Anche oggi, anche davanti alla violenza, questo rito non si spezza. Perché la Luce autentica non nega il buio, non lo rimuove, non lo censura. Lo attraversa. E nel farlo, lo trasforma.
Il gesto di quell’uomo – musulmano che disarma l’odio nel cuore di una celebrazione ebraica – è una piccola epifania contemporanea. Ci ricorda che la Luce non appartiene a una religione, a un popolo, a un’identità chiusa. La Luce appartiene a chi la sceglie. A chi, nel momento decisivo, decide di non aggiungere notte alla notte.
Ricordarlo oggi non è retorica.
È un atto di coscienza.
È custodire una Tradizione più antica di ogni conflitto: quella che insegna che, anche quando tutto sembra perduto, la Luce ritorna.
Sempre.
Buone Feste di Luce a tutti!
Autore Raffaele Mazzei
Raffaele Mazzei, copywriter e cantautore nell'era dell'AI. Con il progetto MAZZEI.3 intreccia parola e suono, tradizione e futuro, alla ricerca di un linguaggio capace di toccare il cuore e risvegliare la coscienza. www.raffaelemazzei.it