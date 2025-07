Quando il vittimismo diventa uno stile di vita (anche) digitale

Ci avevate mai fatto caso prima? Oggi, prima di dire qualcosa, è indispensabile lanciare un’accusa. È la nuova grammatica della comunicazione: prima demonizza, poi parla.

Se vuoi far passare un’idea, prima di tutto devi attaccare chi ne ha una diversa. Devi ridicolizzarlo, denigrarlo, annientarlo. Altrimenti nessuno ti ascolta.

E, ovviamente, spiegare perché la tua è migliore, più evoluta, non medioevale o cavernicola o tutto quello che il politically correct e le vittime di professione vogliono introdurre nel mainstream ideologico.

Nei talk show questa logica è ormai diventata sceneggiatura. Non si discute, si interrompe. Non si argomenta, si urla. Non si cerca verità, si fabbricano nemici. L’opinione vale solo se è accompagnata da un sopracciglio alzato e un tono accusatorio. E se c’è da alzarsi in piedi, tanto meglio. Il pubblico applaude comunque. È ciò che vogliono i conduttori.

Non si risponde alla domanda o all’accusa attuali: si inizia con

Prima di tutto voi venti o settanta anni fa avete fatto di peggio

magari quando gli interessati non erano ancora nati, ma hanno addosso il peccato imperdonabile di pensarla allo stesso modo dei cattivi del secolo scorso. E hanno anche la certezza (o pretesa?) di essere coloro che possono scegliere chi è buono e cattivo.

Tuttavia, il vero palcoscenico del vittimismo universale sono i social.

Lì ognuno può essere vittima, anche quando non lo è. Anzi, soprattutto quando non lo è.

Il lamento è diventato un contenuto. La sofferenza è diventata algoritmo. Più sei arrabbiato, più vieni ascoltato. Più ti mostri fragile, più ti premiano. Il dolore esibito vende più della competenza. Il disagio gridato batte l’intelligenza. E sembra che gli algoritmi premino chi più si lamenta e insulta.

I social sono diventati l’infrastruttura perfetta per una nuova identità: l’offeso permanente. Quello che non cerca dialogo, ma consenso.

Che non sopporta il dissenso, ma invoca la censura. Che non si confronta, ma denuncia. Che si dichiara triggerato da ogni cosa, ma pretende di parlare di tutto.

Che trasforma ogni divergenza in trauma. Che interpreta ogni critica come violenza. Che costruisce attorno a sé una bolla in cui non è mai sbagliato, ma solo incompreso.

Il risultato?

Una società dove tutti hanno ragione, ma nessuno sa spiegare perché. Dove si pretendono diritti, ma si rifiutano doveri. Dove ogni argomento serio viene annacquato da un’ondata di lacrime digitali. Dove anche l’ingiustizia reale viene messa sullo stesso piano di uno sguardo storto o di un commento non richiesto.

È il trionfo del piagnisteo. Ma un piagnisteo elegante, ben illuminato, con la caption giusta. Il dolore come posa. La rivendicazione come mestiere. Il trauma come identità.

Così il lamento diventa uno stile di vita. Una modalità stabile, cronica, pubblica. Un personaggio da interpretare ogni giorno. Sempre più arrabbiato, sempre più deluso, sempre più incompreso. Ma mai disposto a mettersi in discussione.

E, intanto, le cose vere non si vedono più. I problemi reali spariscono. Perché nell’era della vittima seriale, chi soffre davvero diventa invisibile. Troppo silenzioso. Troppo autentico. Non fa rumore, non genera engagement, non crea contenuti.

Sui social tutti piangono, ma pochi ascoltano. Tutti denunciano, ma nessuno approfondisce. Tutti urlano, ma nessuno risolve.

Il vittimismo digitale non è solo un sintomo. È diventato sistema. E in un sistema così, la verità non ha più spazio. Solo like. E condivisioni piene di frasi spezzate e rabbia prefabbricata.

Il problema non è che tutti parlano. Il problema è che chi tace per riflettere, oggi, sembra sbagliato.