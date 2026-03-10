Qualità delle acque di balneazione a Napoli continua a migliorare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La qualità delle acque di balneazione nella città di Napoli continua a migliorare.

Secondo la classificazione pubblicata dalla Regione Campania sulla base dei rilievi effettuati dall’ARPAC, i tratti di mare antistanti Donn’Anna e Nazario Sauro, classificati come ‘buoni’ lo scorso anno, sono ora considerati ‘eccellenti’.

Migliora anche il tratto antistante via Parthenope, che passa da ‘sufficiente’ a ‘buono’. Confermata invece l’eccellenza per Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il lungomare Caracciolo.

I tratti di Pietrarsa e San Giovanni risultano ancora sotto monitoraggio con la dicitura ‘nuova classificazione’, essendo inclusi per il terzo anno tra i siti di nuova balneabilità.

A testimonianza del generale miglioramento della qualità delle acque nel capoluogo partenopeo contribuiscono anche i livelli di eccellenza raggiunti dai tratti di mare confinanti, verso Portici e verso Pozzuoli.

Il Sindaco Manfredi spiega:

Il percorso per restituire alla città di Napoli un mare balneabile lungo l’intera costa prosegue.

Sono evidenti i risultati del lavoro di manutenzione ed efficientamento della rete fognaria e dell’attivazione degli impianti di sollevamento realizzati da ABC.

La bonifica e la riqualificazione degli arenili stanno andando avanti. Il prossimo passo sarà la realizzazione del piano di intervento per la zona Est e per la zona Ovest, che abbiamo sottoposto alla Regione per il finanziamento.