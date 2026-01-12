‘Qualcuno m’aiuti!’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Andrea Rivera in scena a Roma dal 15 al 18 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo i tre sold out registrati nella scorsa stagione teatrale, Andrea Rivera torna sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni di Roma da giovedì 15 a domenica 18 gennaio 2026 con il suo spettacolo di Teatro Canzone dal titolo ‘Qualcuno m’aiuti!’.

L’ultimo testo satirico e tragicomico in cui Rivera interpreta un uomo di mezza età a confronto con il suo psichiatra, con un copione che cambia ogni sera, a seconda degli interlocutori a cui l’attore e autore si rivolge.

‘Qualcuno m’aiuti!’ è la storia di un uomo di mezza età che si reca, non molto convinto, per la prima volta da uno psichiatra. Tra giochi di parole satiriche, inaspettate improvvisazioni sceniche e canzoni – i suoi sogni onirici -, il protagonista passa un’ora e un quarto nello studio dello specialista.

Lì i ruoli di medico-paziente spesso si ribaltano e sono assunti in alternanza dal pubblico stesso, talvolta paziente, talvolta medico.

Verità pura o semplice scrittura teatrale? In ogni replica dello spettacolo il copione spesso cambia, poiché il neopaziente è convinto di poter confidare, in diversi incontri con lo psichiatra, il suo passato e la sua reale quotidianità tragicomica.

L’uomo e l’attore sono coinvolti nell’attesa, beckettianamente inutile, che… “qualcuno, finalmente, li possa aiutare!”.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito)

00181 Roma

Orario spettacolo:

giovedì e venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Info e prenotazioni:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com