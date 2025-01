‘Qualcosa che per comodità chiameremo amore’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma il 21 e 22 gennaio

Approda al Teatro Lo Spazio di Roma il 21 e 22 gennaio, ore 21:00, ‘Qualcosa che per comodità chiameremo amore’, un vero e proprio format dedicato al più nobile sentimento, l’amore, a cura della Compagnia Les Moustaches, una tra le più importanti realtà under 35 del panorama italiano, Premio Hystrio 2023.

In scena il drammaturgo e regista Alberto Fumagalli e il musicista Antonio Muro, in arte Minollo, come due Cupidi in cerca di riscatto ridisegnano l’importanza della parola ‘amore’, veicolandola in scritti crudi e musiche taglienti.

Due personalità del panorama teatrale e musicale italiano si uniscono nella creazione di un format di puro intrattenimento che riflette su uno dei temi più abusati del mondo: l’amore.

Disintegrando la retorica, i baci perugina e gli aforismi, Alberto Fumagalli e Antonio Muro ridisegnano l’importanza della parola Amore con scritti crudi e musiche taglienti con l’utopico obiettivo di far breccia nel cuore di chi li ascolta, proprio come due Cupidi in cerca di riscatto.

Alle parole il drammaturgo – regista Alberto Fumagalli della Compagnia Les Moustaches, una tra le più importanti realtà under 35 del panorama italiano, Premio Hystrio 2023.

Alla chitarra e alla canzone Antonio Muro, in arte Minollo, artista poliedrico che nella musica ritrova sempre se stesso.

Il format tornerà in scena al Teatro Lo Spazio anche il 4 e 5 febbraio e il 4 e 5 marzo.

Prezzo biglietto:

intero 15 euro

ridotto: 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:30

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it