Qualche notizia sull’infezione da Papilloma virus o HPV

Se sei una donna ne avrai di certo già sentito parlare e saprai che il Papilloma virus è un microscopico nemico della tua salute, ma ciò vale anche per il tuo partner e, in generale, per i maschi.

L’HPV, infatti, può provocare il cancro del collo dell’utero.

Non bisogna sottovalutare la pericolosità di questo microrganismo lungo solo 55 milionesimi di millimetro che, per moltiplicarsi, ha bisogno

di entrare nella cellula di un animale o dell’uomo (infezione)

per sfruttarne i meccanismi biologici e, così facendo, danneggiare la cellula

che lo ospita.

Il danno provocato può avere conseguenze molto gravi.

Nel mondo esistono centinaia di tipi di Papilloma virus, alcune decine di questi provocano nell’essere umano malattie gravi, tra le quali il cancro invasivo del collo dell’utero.

Per questo sono detti “tipi ad alto rischio”.

Una decina di loro, invece, provocano malattie meno gravi.

Sono i “tipi a basso rischio”.

Quattro di questi tipi sono molto comuni e sono ritenuti responsabili della maggioranza delle infezioni dell’uomo.

I tipi 6 e 11 sono responsabili di patologie non tumorali, ma molto diffuse che compaiono dopo settimane o mesi dall’infezione come:

a) le lesioni iniziali del collo dell’utero;

b) il 90% dei condilomi genitali.

I tipi 16 e 18, sono responsabili di patologie tumorali come:

c) il 75% dei casi di cancro del collo dell’utero;

d) il 70 % delle lesioni precancerose del collo dell’utero e della vulva.

Un’infezione da Papilloma virus può provocare diverse malattie. Alcune lievi, altre molto gravi.

Le più comuni interessano l’apparato genitale e sono:

– condilomi genitali;

– lesioni iniziali del collo dell’utero;

– lesioni precancerose del collo dell’utero, della vulva e della vagina;

– cancro invasivo del collo dell’utero, della vulva e della vagina;

– cancro della laringe,

I condilomi genitali, detti anche verruche genitali, sono la più comune delle malattie provocate dal Papilloma virus. Tali lesioni si possono riconoscere a vista d’occhio: sono escrescenze che si formano sulla pelle dell’apparato genitale, sia nei maschi che nelle femmine che non hanno conseguenze severe.

In genere, però, richiedono un trattamento da parte del medico

Diffusione dell’infezione:

Condilomi genitali 250.000 casi ogni anno in Europa Tipi 6 e 11 Lesioni di basso grado del collo dell’utero 47.000 casi ogni anno

in Italia Tipi 6, 11, 16 e 18 Lesioni precancerose

del collo dell’utero 14.700 casi ogni anno

in Italia Tipi 16 e 18 Cancro del collo

dell’utero 3.500 casi e 1.700 morti ogni anno in Italia Tipi 16 e 18

Il test HPV DNA è un esame che serve a scoprire se la paziente presenta il genoma del virus e, in tal caso, lo screening prevede la realizzazione del Pap test, un esame citologico il cui scopo e la verifica dell’eventuale presenza di lesioni indotte dal virus, che vengono siglate con alcuni acronimi, la cui interpretazione avviene da parte dello specialista, il quale dovrà anche stabilire il successivo follow up.

Tutte le donne tra i 25 e i 64 anni devono sottoporsi al Pap test ogni 2, 3 anni. L’infezione si contrae per contatto genitale.

Per ridurre il rischio, quindi, è necessario:

evitare di avere contatti sessuali con persone infette;

utilizzare sempre il preservativo, specie nei rapporti

a rischio;

a rischio; vaccinarsi contro il Papilloma virus.

Oggi sono disponibili due vaccini bivalente e quadrivalente.

Il primo protegge da:

cancro del collo dell’utero;

lesioni precancerose del collo dell’utero.

Il secondo da:

cancro del collo dell’utero;

lesioni precancerose del collo dell’utero;

lesioni precancerose della vulva;

condilomi genitali.

Le malattie provocate dal Papilloma virus si manifestano negli adulti, ma il primo contatto con il virus si ha nell’adolescenza o all’inizio dell’età adulta, per cui l’età iniziale per la vaccinazione è 9 anni, ma ci si può vaccinare anche se si è più grandi.

Il SSN ha stabilito la gratuità della vaccinazione HPV per le ragazze a partire dagli 11 anni e per soggetti di sesso maschile. Chiaramente, il momento ideale per vaccinarsi sarebbe prima di qualunque possibile esposizione al Papilloma virus, tuttavia, anche chi è già stato infettato da uno o più HPV di cui abbiamo parlato può vaccinarsi e la vaccinazione lo proteggerà dai rimanenti tipi di virus verso cui il vaccino offre protezione.

Fonte AGICO, Accademia di Ginecologia Chirurgia e Ostetricia.