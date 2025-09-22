Qualche descrizione sulle cause di infertilità di coppia

Analogamente ad altri Paesi industrializzati, in Italia circa il 30% delle coppie presenta problemi di infertilità, secondo la definizione che è infertile una coppia che, entro un anno di rapporti sessuali completi, regolari e non protetti, non sia stata in grado di ottenere una gravidanza.

Sappiamo anche che circa il 4,5% dei nati proviene da tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, PMA. Dal 1978, anno in cui fu realizzata la prima tecnica, ad oggi, si stima, molto grossolanamente, che siano nati tra 10 e 13 milioni di bambini con PMA.

Nei Paesi occidentali vari fattori concorrono al problema: l’età avanzata della donna, la diagnosi mancata o tardiva di un’eventuale patologia, lo stress, gli stili di vita definiti lifestyle – alcool, fumo, droghe -, le malattie a trasmissione sessuale, gli inquinanti ambientali e condizioni lavorative non adeguate.

Di conseguenza, in molti casi, si può intervenire inizialmente solo attraverso un’adeguata informazione e la promozione di corretti stili di vita, riservando gli approfondimenti diagnostici e i trattamenti successivi alle coppie selezionate, ovviamente in dipendenza anche del periodo riferito di infertilità e dell’età della paziente.

Più nello specifico, fermo restando che sono variabili da autore ad autore e da nazione a nazione, dalle figure si evince chiaramente che, per sommi capi, le cause maschili e femminili quasi si equiparano e che poi si sommano in un altro 20% dei casi circa, mentre, tra le cause femminili, predomina la causa tubarica, legata a disfunzione anatomica e/o funzionale di questo importante organo, e le cause da anovulazione come in alcune patologie endocrino metaboliche e nella PCOS.

Resta circa il 15/20% di cause idiopatiche, cioè legate alla nostra incapacità o impossibilità di capirne le cause.

Andiamo più nello specifico.

Fattore maschile, 35% dei casi

Cause pre-testicolari, secretorie

Sono dovute ad anomalie ipotalamo-ipofisarie; si tratta di casi di ipogonadismo ipogonadotropo, con ridotti livelli di testosterone e di gonadotropine, e con azoospermia.

Queste forme possono essere distinte in:

• congenite: la forma più frequente è rappresentata dalla sindrome di Kallmann, con eredità X-linked, dovuta alla mutazione del gene Kal-1, e associata ad anosmia;

• acquisite: frequentemente esiti di traumi cranici o interventi per neoplasie ipofisarie o ipotalamiche, spesso con un quadro di ipopituitarismo multiplo o di panipopituitarismo.

Cause testicolari, secretorie

Sono dovute a vario grado di alterazione dei tubuli seminiferi, sono le più numerose e possono essere distinte in:

• dispermie da cause “pregresse”, ossia con fattore eziopatogenetico ben identificabile, di natura congenita o acquisita. In tutte queste forme il quadro clinico è rappresentato, generalmente, da ipoplasia testicolare bilaterale, azoospermia o severa oligo-asteno-teratozoospermia, vario grado di ipotestosteronemia ed elevati livelli di gonadotropine.

Possono essere ulteriormente distinte in:

o congenite:

 anomalie genetiche (12): rappresentate frequentemente dalla sindrome di Klinefelter, con cariotipo XXY e relativi mosaici, e dalle traslocazioni reciproche e robertsoniane; tra le altre anomalie, molto meno frequenti, la sindrome del maschio XX o quelle che riguardano specificamente gli spermatozoi, spermatozoi con testa a palla, per l’assenza dell’acrosoma, e spermatozoi a coda mozza;

 microdelezioni del cromosoma Y, in corrispondenza della regione eucromatica, dove si trova il “fattore azoospermico” AZF;

 criptorchidismo, ossia mancata discesa di uno o entrambi i testicoli nel sacco scrotale;

 sindrome a sole cellule del Sertoli, senza elementi della linea spermatogenica nei tubuli;

 sindrome da insensibilità recettoriale agli androgeni;

o acquisite: il danno spermatogenetico può essere dovuto a:

 esiti di orchi-epididimiti, di torsioni funicolari bilaterali, di traumi e di complicanze di interventi chirurgici;

 neoplasie con successiva chemioterapia e/o radioterapia;

• dispermie con patologie “in atto”, ossia situazioni in cui la patologia non è un fattore patogenetico certo ed esclusivo, ma può concorrere, con varie modalità, ad un quadro di alterazione spermatogenetica, generalmente di grado lieve/medio e con normale profilo ormonale.

Tra queste, le più importanti sono rappresentate da:

o flogosi e infezioni del tratto genitale (13), tra cui prostatiti, vescicoliti ed epididimiti, dovute a batteri, Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma Hominis, ecc;

o varicocele (14);

o endocrinopatie, tra cui: disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, iper- e ipotiroidismo, iperprolattinemia e malattie dismetaboliche, in particolare il diabete mellito;

o autoimmunità anti-spermatozoo, dovuta all’incontro tra gli antigeni spermatici e il sistema immuno-competente (15);

o stress ossidativo, dovuto a iperproduzione di specie reattive di ossigeno o all’inefficacia del sistema scavenger.

Cause post-testicolari, escretorie

in questi casi la funzione spermatogenetica è integra, ma nell’eiaculato vi è una condizione di azoospermia, dovuta all’ostruzione o all’agenesia parziale delle vie seminali (16 – 17).

Possono essere:

• congenite: la più comune è l’agenesia congenita bilaterale dei vasi deferenti e dei dotti eiaculatori, dovuta frequentemente a mutazioni del gene CFTR della Fibrosi Cistica;

• acquisite: pregresse infezioni uretrali, con interessamento retrogrado dei dotti eiaculatori e/o dei deferenti, che possono portare ad un quadro di ostruzione.

Disturbi della sessualità e dell’eiaculazione

Situazioni del tutto peculiari costituite dalla disfunzione erettile e dall’eiaculazione precoce ante portam, che rendono problematica l’immissione in vagina dei gameti maschili.

Le disfunzioni eiaculatorie includono, invece, l’aneiaculazione e l’eiaculazione retrograda in vescica urinaria, dovuta a una compromissione dello sfintere uretrale conseguente a pregressi interventi chirurgici in ambito pelvico o a neuropatia.

Fattore femminile, 35% dei casi

Disturbi dell’ovulazione

Possono essere riconducibili a condizioni di:

• Amenorrea:

o Cause pre-ovariche: si tratta di amenorrea, primaria o secondaria, di natura ipotalamica/ipofisaria. Vi sono forme:

 congenite: sindrome di Kallmann, meno frequente rispetto al sesso maschile, ecc;

 acquisite: post-traumatiche e neoplastiche, post-pillola, dell’atleta, da disturbi del comportamento alimentare;

o Cause ovariche: le più frequenti sono rappresentate da:

 anomalie cromosomiche, tra cui la sindrome di Turner con cariotipo 45,X0;

 la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) (21);

 precoce esaurimento della riserva ovarica ovocitaria (menopausa precoce), definita anche Premature Ovarian Failure (POF);

• Anovulatorietà: in molti casi, pur in presenza di cicli mestruali regolari, vi è una condizione di anovulatorietà o di ovulazione “incompleta”.

Tra le cause figurano:

o iperprolattinemia, non necessariamente di origine adenomatosa ipofisaria;

o micropolicistosi ovarica;

o endometriosi ovarica, che con meccanismo patogenetico non del tutto conosciuto, rende problematico l’evento ovulatorio;

o luteinizzazione senza rottura del follicolo, Luteinized Unruptured Follicle, LUF;

o alterazioni ponderali, sia in eccesso che in difetto.

Fattori endocrino-metabolici

Fattore uterino

Le patologie uterine non rappresentano di per sé causa di infertilità, ma rendono più probabile un mancato attecchimento o un aborto spontaneo, perché ne impediscono la fisiologica compliance.

Esse sono rappresentate da:

• fibromiomi uterini, singoli o multipli, intra-murali, se si sviluppano nello spessore della parete uterina, sotto-sierosi, se si sviluppano verso l’esterno dell’utero, e sotto-mucosi, se si sviluppano verso la cavità interna, e sono quelli che determinano maggiori problemi per l’attecchimento e per l’evoluzione della gravidanza. Possono essere determinati da cause ormonali o da mutazioni genetiche, in molti fibromi i geni che codificano le cellule muscolari uterine risultano alterati;

• polipi endometriali, ossia una crescita iperplastica della mucosa uterina, a sua volta causata da un’anomala risposta agli stimoli ormonali;

• malformazioni uterine, costitute da:

o utero setto, ossia un setto fibroso che divide in due, completamente o in parte, la cavità uterina, con notevole riduzione della compliance; a seconda della lunghezza può essere definito sub-setto, che, in genere, non crea difficoltà di gestazione, parziale o completo;

o utero bicorne: la parte superiore dell’utero è divisa in due corni separati che confluiscono in basso in un unico collo;

o utero unicorne: la malformazione più rara, consiste nel fatto che c’è solo metà dell’utero;

o utero didelfo: coesistono due uteri completamente distinti, cioè formati da due corni separati.

Fattore cervicale

Si tratta di condizioni patologiche che compromettono la funzione della cervice uterina, e quindi un’alterata penetrazione nemaspermica nel muco cervicale:

• alterazione qualitativa e quantitativa del muco (ostilità cervicale), spesso dovuta a infezioni vaginali e della cervice;

• alterazione della giunzione squamo-cellulare congenita (ectopia) e acquisita (ectropion).

Fattore tubarico

È costituito dalla condizione di ostruzione tubarica bilaterale, che di fatto impedisce la progressione dello spermatozoo e dell’ovocita dopo la deiscenza e quindi l’incontro dei gameti. L’ostruzione delle tube può essere dovuta a condizioni congenite, ma più frequentemente è acquisita ed è dovuta a una condizione di:

• Pelvic Inflammatory Disease, PID, innescata da malattie sessualmente trasmissibili, quali Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae e Mycoplasma Hominis o da altri microrganismi presenti nell’area genitale femminile;

• endometriosi.

Microambiente peritoneale

In caso di PID e di endometriosi peritoneale, vi può essere un’alterazione biochimica del fluido peritoneale, che può compromettere la capacità fecondante degli spermatozoi provenienti dalle tube e dell’ovocita post-deiscenza.

Fattori immunologici e Poli-abortività

L’incidenza di aborti spontanei, prima della 20a settimana di gestazione, è aumentata nel corso degli ultimi anni e sicuramente gran parte di questo incremento è legata all’età sempre più avanzata della donna al momento del concepimento.

In questo computo sono comprese le gravidanze misconosciute, il cui fallimento è scambiato per un semplice ritardo mestruale. L’aborto ripetuto, 2 episodi, e ricorrente, più di due episodi, possono essere più frequentemente dovuti a cause anatomiche, genetiche, endocrine (ipotiroidismo) e immunitarie.

Fattore di coppia, 15% dei casi, 25 – 26

Problemi di sessualità di coppia

Le disfunzioni sessuali possono essere maschili – disfunzione erettile, eiaculazione precoce, ecc. – e femminili – vaginismo, ecc. – e possono essere di natura psicogena, organica e mista.

A determinare una disfunzione erettile vi può essere anche un “disagio” sessuale derivante dalla consapevolezza dell’ipofertilità e quindi dalla necessità di rapporti “a comando” nel periodo ovulatorio della partner.

Infertilità psicogena di coppia

In questi casi, per fortuna non frequenti, i partner, a livello inconscio, vivono la gravidanza e/o l’essere genitori come “pericoli” per la propria integrità fisica e mentale.

I fattori patogenetici sono verosimilmente di natura psico-sociale. La diagnosi è spesso assai difficoltosa, perché vi è un atteggiamento di “difesa” da parte della coppia.

Incompatibilità immunologica

L’incompatibilità immunologica di coppia è una condizione, non frequente, dovuta alla presenza nella donna di iso-anticorpi anti-spermatozoo verso il partner. Si tratta di una risposta anomala del sistema immunocompetente verso antigeni nemaspermici.