Puttanesca di baccalà

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

500 grammi di baccalà

200 grammi di olive nere

20 grammi di capperi

200 grammi di pomodorini

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta piuttosto antica, che periodicamente viene riscoperta. Da qualche anno ci sono diversi ristoranti che la stanno riproponendo.

Tradizionalmente si cucinava come secondo anche durante le festività natalizie, in particolare nelle vigilie, ma è ottimo anche come condimento per un primo.

Si prepara molto velocemente anche in casa.

Iniziamo a far scaldare in padella abbondante olio EVO, poi facciamo soffriggere l’’aglio, le olive snocciolate, i capperi dissalati e un paio di gambi di prezzemolo.

Quando l’aglio si sarà imbiondito lo togliamo con i gambi e aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà.

Facciamo cuocere per 5 minuti circa, a fuoco basso, poi aggiungiamo il baccalà, che ovviamente dovrà essere ammollato, privato della pelle e tagliato a dadini.

Dopo una decina di minuti mettiamo a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scoliamo al dente e facciamo saltare nel sugo, a cui aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura.

Saggiamo per controllare se ci voglia un po’ di sale, ma spesso non è necessario, visto che ci sono già ingredienti molto sapidi.

Facciamo amalgamare e completiamo con del prezzemolo tritato finemente.

Come alternativa agli spaghetti vanno bene le linguine, gli spaghettini o i vermicelli, purché si tratti di formati lunghi simili.

Possiamo anche mettere mezzo bicchiere di vino bianco secco da far sfumare dopo aver aggiunto il baccalà.

Abbiniamo un Grechetto di Todi.

Buon appetito!