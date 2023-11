Puteoli Sacra: laboratorio per scoprire Artemisia Gentileschi

Appuntamento per famiglie sabato 25 novembre al Rione Terra a Pozzuoli (NA)

Un’esperienza sensoriale da vivere con la famiglia, una giornata per scoprire la bellezza e la storia del Rione Terra, attraverso l’arte di Artemisia Gentileschi.

Sabato 25 novembre ‘Puteoli Sacra’, progetto coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Gennaro Pagano, con il sostegno di Fondazione Con il Sud, ha organizzato un evento dal titolo ‘I colori di Artemisia’ nel segno dell’esplorazione e della sperimentazione, con attività adatte a bimbi a partire dai 6 anni.

La giornata partirà con la visita al Tempio – Duomo di Pozzuoli (NA) con una narrazione descrittiva che permetterà, attraverso l’esplorazione tattile e il gioco del mimo, di percepire lo spazio, la forma e lo stile che contraddistingue la Cattedrale.

A seguire un laboratorio dove i partecipanti verranno bendati e, ispirati dalla tavolozza di Artemisia Gentileschi, sperimenteranno l’uso e la miscela di pigmenti naturali e oli essenziali, vivendo un’esperienza sensoriale unica.

Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale, uscita via Campana, o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via Duomo del Rione Terra.

‘Puteoli Sacra’ è la prima esperienza in Europa a prevedere la gestione di un patrimonio archeologico e storico – artistico da parte di ragazzi e donne provenienti dall’area penale, che in due anni di vita ne ha formati 16 per inserirne 8 al lavoro con contratti di tirocinio e apprendistato che potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato con la Cooperativa Regina Pacis.

Il progetto è inoltre supportato da Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – ACEN, Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, ANCE Campania.

Prenotazione obbligatoria.

Orari di ingresso:

10:30 – 12:30 / 16:30 – 18:30.

Tariffe speciali per le famiglie:

1 genitore con 1 figlio: 14 euro invece di 20 euro;

1 genitore con 2 figli: 21 euro invece di 30 euro;

2 genitori con 1 figlio: 21 euro invece di 30 euro;

2 genitori con 2 figli: 28 euro invece di 40 euro.