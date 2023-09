‘PuPazzi di Latte’ al Centrale Preneste Teatro

In scena a Roma dal 22 al 24 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

‘PuPazzi di Latte’, in scena al Centrale Preneste Teatro di Roma il 22 e 23

settembre alle 21:00 e il 24 settembre alle 18;00 esplora, in un viaggio di

ricerca sempre in bilico tra realtà e immaginazione, il confine sottile tra

follia e ragione.

Le legge Basaglia nel 1978 impone la chiusura dei manicomi e con l’istituzione dei servizi di igiene mentale, per alcuni pazienti si aprono le

porte di una libertà improvvisa, il cui prezzo da pagare è la convivenza

forzata con gli altri esseri umani, cosiddetti ‘normali’.

Dai manicomi alle case famiglia, dove il senso dell’esistenza assume contorni differenti. Essere ‘liberi’ in questa nuova ‘realtà’ significa, per i pazienti, vivere il quotidiano e soprattutto tornare a obbedire a ‘regole e costumi’, assecondando imposizioni lontane dalla propria natura profonda.

Bisogna ripartire da zero ed essere in linea con le regole del vivere

sociale, come richiesto ad un cittadino libero.

Ma non è tutto. Il solo cambiamento delle strutture sociali non basta,

infatti, per costruire una società (così) civile da essere capace ‘di

accettare tanto la ragione quanto la follia’.

La follia è davvero così lontana o esiste in ognuno di noi?

Anna Antonino, regista e autrice di ‘PuPazzi di Latte’ parte proprio da

questa riflessione per esplorare il difficile percorso umano dal manicomio

alla tanto agognata libertà e al reinserimento sociale.

E voi, come state?

‘PuPazzi di Latte’

drammaturgia e regia di Anna Antonino

Interpreti:

Christian Cavallini

Sergio Conti

Eleonora Lipuma

Maria Grazia Mastroberardino

Olga Iaremko

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto Giussano 58,

Roma

Metro Pigneto

Info e prenotazioni: 347-6846017

Costo biglietto: €15,00