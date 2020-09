Pulcinella, Fabio Da’ath e la principessa smarrita

Nu pianefforte ‘e notte sona lontanamente e ‘a musica se sente pe ll’aria suspirà. È ll’una: dorme ‘o vico. Ncopp’a sta ninna nanna ‘e nu mutivo antico ‘e tantu tiempo fa.

Dio, quanta stelle ‘ncielo! Che luna! E c’aria doce! Quanto ‘na bella voce vurria sentì canta! Luna mmiez’ ‘o mare, quanta cosa fai penzà! Fatta apposta pe ‘ncantare, tuttuquante, fai ncantà!

Ogni notte, quatto quatto, senza far rumore e senza chiedere permesso, un nuovo sogno, insinuandosi nel mio letto, mi ammanta con il suo semi-occulto velo. Mentre mi lascio coinvolgere dal mio inconscio, mediante ogni nuova visione onirica, vivo esperienze pluridimensionali, che, dato il linguaggio simbolico, sono poi tenuto a decifrare.

Di ciò che guardo dalla mia altana d’osservazione notturna, spesso conosco solo l’esteriorità anziché i significati profondi, archetipali e misteriosi che, in genere, sono nascosti. Tra ciò che osservo, ci sono fiabe e racconti esoterici, che, sovente, in modo celato, trasmettono all’umanità contenuti occulti.

Difatti, diversi illuminati e saggi, mediante storie definibili anche come narrazioni simboliche, inviano messaggi che, in alcuni casi, evidenziano le differenze esistenti tra il bene e il male, mentre in altri, descrivono il percorso iniziatico dell’individuo alla ricerca della Conoscenza.

Queste narrazioni, così come le fiabe, sono frutto di una sapienza che, tra le altre, è caratterizzata da uno specifico canto popolare. Ricorro a questa storia che ha una dimensione misteriosa e racchiude numerosi elementi della vita quotidiana, che sguardi non abituati non riescono a notare, e che, oltre ad afferire al mondo sovrasensibile, consistono in ciò che, nascosto agli occhi non abituati, alla stessa stregua delle scintille emanate dal divino immanente, pur sembrando disperse e confuse, rispondono ad un ordine e ad un’armonia cosmica da qualche tempo prestabilita.

Considerata la funzione di alcune tipologie di aneddoti, pur professando una diversa fede, potrei essere paragonato agli ebrei, perché se non ho una risposta da dare, ho pronta una storia da riferire.

Amo sognare, raccontare intrecci labirintici, luminosi ma sconcertanti, che mi avvicinano a sentieri sconosciuti e ad inimmaginabili profondità, che appaiono come gesta di sconosciuti che, gesticolando da lontano, descrivono ciò che la parola non riesce o non può fare.

Ciò che dalla terrazza – cenacolo e in compagnia del fidato amico Fabio Da’ath, mi accingo a presentarvi, è di tipo esoterico – cabalistico ed è ascritto a Rabbi Nachman di Breslav, traduzione di Rabbi Ishrael Becancon.

Quanto esposto dal teologo e rabbino ucraino, divulgatore della tradizione chassidica, recita così:

C’era una volta un re che aveva sei figli e una figlia. La ragazza era molto preziosa per lui, l’amava molto e gli piaceva tanto la sua compagnia.

Un giorno, mentre erano insieme, lui si arrabbiò con lei e queste parole uscirono dalla sua bocca: possa il “non buono” portarti via! (il non buono – lo tov לא טוב)

La giovane la sera andò nella sua stanza. Il mattino dopo, nessuno sapeva dove fosse. Il padre si addolorò terribilmente e perlustrò ovunque. Il viceré, notato il profondo dolore del sovrano, intervenne e gli chiese di mettergli a disposizione un servo, un cavallo e dei soldi per le spese di viaggio. La cercò, ricercò a lungo, camminando nei deserti, nei campi e nelle foreste. Il suo scopo nella vita, ormai, era ritrovala.

Era nel deserto quando, scorto un sentiero sul lato, lo imboccò nella speranza di raggiungere terre abitate. E così fu. Scoprì un magnifico castello con attorno molti soldati ben organizzati. Temeva che le guardie non lo avrebbero lasciato entrare, ma ci provò lo stesso, e, lasciato il destriero, si diresse verso la fortezza.

Gli fu consentito passare e, da una stanza all’altra, senza alcun ostacolo, arrivò nella sala del trono. Vide il re, circondato da molti soldati, che cingeva la sua corona. Tanti musicisti suonavano diversi strumenti, tutto era meraviglioso. Nessuno lo interrogò, né il re, né le guardie.

Vide piatti succulenti ed appetitosi e li mangiò, poi andò a giacere in un angolo per attendere gli eventi; il monarca ordinò che la regina lo raggiungesse. I musicisti suonavano e cantavano più forte perché era giunta la sovrana, che si accomodò accanto al consorte.

Il viceré la vide e il suo cuore fu colmo di gioia: era lei, la principessa scomparsa. Anche lei lo individuò e, avvicinatasi a lui, lo tocco e gli domandò:

“Mi riconosci?”

“Sì! Sei la principessa che si è persa! Come sei arrivata qua?”

“A causa delle parole di mio padre: che il non buono ti prenda. Qui è precisamente il posto che non è buono!”

Il viceré le spiegò quanto il regnante fosse triste e per quanti anni l’avesse cercata. Poi le chiese come potesse farla uscire.

“Sarai in grado di tirarmi fuori solo se scegli un posto e rimani lì per un anno intero, periodo in cui dovrai struggerti per me per capire come liberami. E quando avrai tempo, ti tormenterai, desidererai e spererai di tirarmi fuori di qui. Ti asterrai dal cibo e, l’ultimo giorno dell’anno, digiunerai di nuovo e per ventiquattro ore non dormirai!”

Il viceré se ne andò e si comportò esattamente come la principessa gli aveva detto. Trascorso l’anno, l’ultimo giorno, digiunò e non dormì.

Si alzò e andò da lei per salvarla, ma vedendo un albero su cui c’erano delle mele molto carine, ne fu tentato e ne mangiò una.

Non appena ebbe assaggiato il pomo, crollò, fu preso da un sonno lungo e profondo, tanto che il servo non riuscì a destarlo.

Quando finalmente si riprese dal torpore, chiese al servitore dove fosse su questa terra e il suo fedele accompagnatore gli rammentò tutta la vicenda, spiegando che aveva dormito per anni e che lui, nel frattempo, si era nutrito con i frutti.

Molto rattristato andò dalla principessa, la quale, si lamentò e lo riproverò dicendo:

“Hai perso per un solo giorno! Se fossi venuto allora da me, avresti potuto farmi uscire! Oh! Non mangiare è una cosa molto difficile, soprattutto l’ultimo giorno: in questo momento, la cattiva inclinazione (ietzer ha ra) diventa ancora più forte.

Torna indietro e scegli un posto dove stare per un altro anno. L’ultimo giorno avrai diritto di mangiare, ma non dormire! Tuttavia, non dovrai bere vino per non addormentarti, perché la cosa principale è il sonno. Non dormire”.

Il viceré se ne andò e seguì gli ordini della principessa. L’ultimo giorno dell’anno, mentre stava recandosi da lei, vide una sorgente che scorreva.

Il colore della fonte era rosso e l’odore era quello del vino.

Rivolto al domestico disse:

“Hai visto? È una fonte! Dovrebbe esserci acqua, invece è vino!”

Si avvicinò e ne assaggiò un po’. Immediatamente precipitò in un sonno lungo settant’anni!

Passarono molti soldati con al seguito le loro guarnizioni e il servo si nascose. Poi sopraggiunse una carrozza in cui c’era la principessa, che, riconosciuto il viceré, scese e gli sedette accanto, provando con tutte le forze a destarlo, ma invano.

Cominciò a rammaricarsi e pianse a lungo:

“Tanta fatica e dolore, dato che si è sacrificato per tutti questi anni, in modo da essere in grado di tirarmi fuori e per un solo giorno ha davvero perso tutto! È pietoso per lui e per me! È passato tanto tempo da quando sono qui e non posso essere libera!”

Si tolse quindi una sciarpa dalla testa e ci scrisse sopra con le proprie lacrime. La mise accanto a lui, si alzò, riprese il suo posto nella carrozza e andò via.

Più tardi, il viceré si svegliò e si rivolse al suo domestico. “Dove sono su questa terra?”

Questi gli raccontò tutta la storia, dei soldati, della carrozza e della principessa che aveva pianto per lui e che avesse urlato: “Che peccato per lui e per me!”

Vista la sciarpa vicino chiese da dove venisse e, sentito che la principessa ci aveva scritto con le sue stesse lacrime, la afferrò sollevandola verso il sole. Cominciò a distinguere le lettere e le sue lamentele e le sue grida, che non era più al maniero e che lui l’avrebbe trovata su una montagna in oro e un castello di perle.

Il viceré, abbandonato il servitore, andò a cercarla da solo per molti anni nei deserti, perché, esperto di carte e mappe del mondo, era certo che lì l’avrebbe trovata.

Passato altro tempo, incontrò un uomo molto alto, le cui dimensioni non erano umane, che portava un enorme albero, di dimensioni mai viste nei paesi abitati.

Il gigante, sentita la sua storia, si meravigliò e, scoraggiandolo, gli disse che viveva nel deserto da tempo immemore, e non aveva mai incontrato alcun uomo, tantomeno aveva visto una montagna d’oro e un castello di perle e che, pertanto, per lui, non esistevano.

Il viceré iniziò a piangere.

Il gigante allora disse: “Secondo me ti hanno detto sciocchezze, ma tu insisti.

Io sono il ministro delle bestie selvagge che viaggiano per il mondo, le chiamerò qui tutte, forse una di loro sa qualcosa”.

Le radunò, dalla più piccola alla più grande, ma tutte risposero di non sapere nulla.

Si rivolse quindi al gigante: “Vedi? Ti hanno detto sciocchezze! Se vuoi ascoltarmi, torna indietro perché non lo troverai; non esiste in questo mondo!”

Dato che il viceré si era ormai incaponito, il suo interlocutore lo invitò a recarsi a suo nome dal fratello, che viveva nel deserto, il ministro di tutti gli uccelli, affinché riunisse tutti i volatili che, forse, dall’alto, in aria, potevano aver visto la montagna e il castello.

Il viceré, per cercarlo, vagò per anni e finalmente lo incontrò. Anche lui portava con sé un albero immenso e lo interrogò. Anch’egli non sapeva nulla, ma si mise a disposizione e convocò tutti i pennuti, dal più piccolo al più grande, senza ottenere risposta alcuna. Il viceré, sempre più intestardito, non voleva rinunciare all’impresa, così fu indirizzato dall’altro fratello, il ministro dei venti, che viveva anche lui nel deserto, perché magari essi, correndo in tutto il mondo, potevano sapere qualcosa.

Passarono altri anni e finalmente imbattutosi in colui che riconobbe anche perché trasportava anch’egli un albero immenso, lo interrogò allo stesso modo. Ignaro dell’esistenza della montagna e del castello chiamò a sé tutti i venti, ma nessuno seppe sciogliere il mistero.

Il viceré, sempre più scoraggiato, scoppiò in un pianto dirotto, dicendosi certo che esistessero.

Nel frattempo, arrivò un altro vento e il ministro, furioso del ritardo, lo rimproverò aspramente.

Questi replicò di aver tardato perché aveva dovuto portare una principessa su una montagna in oro, in un castello di perle.

Immensa fu la gioia. Il ministro, immaginando fosse molto caro e ricevutane conferma dal vento si rivolse al viceré asserendo: “È passato tanto tempo da quando la stai cercando e ti sei dato così tanta pena! Potresti incontrare un ostacolo a causa della mancanza di denaro, ecco perché ho intenzione di darti un vaso, quando ci immergerai la mano, ne ricaverai dei soldi”.



Detto ciò, fece sì che il vento conducesse il viceré alla porta della città. I soldati non gli permettevano di entrare, quindi affondò la mano nel vaso e prese dei soldi con cui corruppe le guardie. La città era bellissima! Affittò una camera da un ricco abitante perché era necessario aspettare, agire con Intelligenza e con Saggezza per far uscire la principessa!

Rabbi Nachman non racconta come il viceré compia l’impresa, ma la principessa riesce a riacquistare la sua libertà.