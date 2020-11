Pulcinella, Fabio Da’ath e la Pietra Filosofale

Cuscienza e denare so’ ‘e cose assai rare. E denare nun fanno ‘a felicità. ‘A lira fa ‘o ricco, a crianza fa ‘o signore e l’alchimia fa l’omme. Il denaro, a differenza dell’alchimia, non rende l’uomo felice. Dicette l’Alchimia vicino a’ l’omme, ramm’ o tiemp’ ca je te cagne… appicce ‘a luce e l’Albedo ca quanno staie int’ ‘a Nigredo aje voglia ‘e stà ‘o scuro.

Qualcuno dice che il mio umorismo sia una suprema eleganza dello spirito, altri sostengono che la mia, oltre ad essere un’esuberanza un po’ cialtronesca, sia quel totale disincanto che manifesta spirito ironico e generosità mescolata ad una filosofia pratica che mi conduce a sapermi sempre arrangiare.

Qualcun altro, invece, afferma che io non sia la maschera di un uomo, bensì, la sua caricatura e che, per questo, io sia universale.

Johann Wolfgang Goethe, grazie al suo viaggio in Italia, comprende e riporta che la classe popolana partenopea è sincera e anche svelta nel capire ed operare. Si rende conto che il suo linguaggio figurato è caratterizzato da trovate acute e pungenti.

L’intellettuale tedesco, però, nonostante riconosca che Pulcinella è il prediletto dei napoletani e che con i suoi lazzi perpetua i giochi atellani, omette o dimentica di dire che, oltre a vivere in ogni persona, vestendo i panni della coscienza individuale, io sono pronto, se necessario, ad ammonire il malcapitato di turno.

Il drammaturgo asserisce che qualunque cosa si possa fare è necessario iniziare e che l’audacia rechi in sé genialità, magia e forza. Concordo pienamente con lui, infatti, poiché è un’attitudine insita nella mia natura, mi piace viaggiare, e leggere, perché mediante la scrittura si diffonde quella conoscenza e quel sapere che io tanto bramo, che sono prima affidati al verbo, alla trasmissione orale, poi alla pagina, mediante un processo circolare, che si innesca tra le generazioni e trasmette la tradizione millenaria.

Le mie visioni oniriche, pur fondandosi su ciò che studio, sono sempre caratterizzate da una profonda spontaneità. Per raccontare, prima attingo dai sogni e dalle esperienze dirette, poi immagino, quindi do forma all’idea e, infine, scrivo.

Il vero nucleo del mio spirito vitale consiste in una sete di sapere che mi fa vivere nuove e profonde situazioni grazie a cui il mio orizzonte è in continuo cambiamento; mi aiuta a cercare e trovare il coraggio di rivoltarmi contro lo stile di vita che non ambisce ad ascendere.

Ricordo benissimo quello della scorsa notte perché mi consente di fare un incontro inaspettato e così carico emotivamente da aggrapparsi al cuore. Un’avventura che, per essere compresa, richiede che io guardi dentro le cose, i personaggi e i fatti e che sappia cogliere il succo di quello che sperimento, e che, come spesso accade, coinvolge anche il mio amico Fabio Da’ath.

Un viaggio prima di tutto alla scoperta della simbologia alchemica del Duomo di Siena e, in secondo luogo, una lettura approfondita della stessa.

Nel visitare la cattedrale, io e Fabio siamo presi dalla maestosità architettonica nella sua piena interezza, dalla bellezza della navata centrale, del pavimento e delle varie raffinatezze marmoree, realizzate in un luogo ricco di emblemi e contenuti esoterici.

Le tarsie sono classificabili come vere e proprie opere d’arte che riescono a trasmettere intensi e specifici significati. La prima che incontriamo partendo dall’ingresso, una volta varcato il portale principale, ci fa provare una sensazione indescrivibile, perché sprigiona un magnetismo tanto forte da tenerci incollati al pavimento per diversi minuti.

Consiste in un grande quadrato incorniciato da un motivo labirintico, in cui campeggia, su fondo nero, la figura di un Sapiente che poggia i piedi su di una pavimentazione di colore rosso. Indossa un cappello a punta, bordato di giallo, e una veste bianca, il cui colletto è anch’esso giallo, annodata in vita con un lungo cordone, sempre giallo, che scende lungo i fianchi.

Ha un’espressione benevola mentre è raffigurato nell’atto di consegnare, con la mano destra, un libro ad uno dei due suoi interlocutori, un uomo barbuto con il turbante in testa e la veste bordata di rosso, che forse simboleggia la sapienza orientale. Il terzo uomo, ritratto quasi come semplice assistente della scena, porta una tunica bianca e, forse, indica la sapienza occidentale.

Le parole incise su quel libro attraggono la nostra attenzione, dato che evidenziano, in modo palese, un concreto riferimento alla terra dei Faraoni e all’Antica Sapienza Egizia. Sul tomo, che il protagonista sembra voler affidare sia al popolo d’oriente che a quello d’occidente, leggiamo, infatti:

La nostra attenzione è attratta anche dalla tavola su cui il personaggio principale appoggia la mano sinistra. È molto particolare perché, oltre ad essere sorretta da due sfingi alate, le cui code si annodano formando un otto, il simbolo dell’infinito, reca l’incisione del passo del ‘Corpus Hermeticum’ in cui si descrivono il mistero della Creazione e la premonizione dell’incarnazione di Dio nel mondo sotto forma di “figlio”.

Il Sapiente non è altri che Ermete Trismegisto, il tre volte grande, la massima espressione di quella cultura ermetica definibile come insieme di conoscenze filosofiche, scientifiche e spirituali, che, dall’Antico dall’Egitto, passando dalla Grecia e da Roma, si diffondono, ampiamente, sia in Italia che in Europa, a partire dal XV secolo.

Io e Fabio, presi da tali bellezze non ci rendiamo conto che gli addetti alla cattedrale, giunta l’ora stabilita, chiudendo l’imponente portone, ci lasciano all’interno. Il timore e l’ansia iniziano a prendere il sopravvento su di noi perché, senza riuscire a capirne l’origine, udiamo numerosi e stridenti suoni.

Mentre cerchiamo un giaciglio per trascorrere la notte, improvvisamente, sento una mano che, con la delicatezza di una piuma, si poggia sulla spalla.

È lui, Ermete Trismegisto, che lascia la tarsia e si pone al mio fianco.

Nel percepire il mio stato confusionale ed emozionale, dice:

Pulcinella, non aver alcun timore, sono qui per voi, per dissetarvi, per far fronte al vostro desiderio di conoscenza. Non sono né un uomo e né una donna, bensì, entrambi.

Sono la rappresentazione di ciò che deve essere, sono un’informazione energetica che ha un fulcro dal quale i due bracci possono essere rivolti sia verso il basso che verso l’alto. Sono ciò che vi serve per scegliere la via: ponetevi nel nucleo centrale che unisce il basso con l’alto.

Sono una serie di informazioni scritte in un invisibile tomo che, con le sue facciate, è presente ovunque, sia nelle cose che appaiono, che in quelle che non appaiono.

Sono il testo, la guida e la strada che quotidianamente accompagna, verso la sorgente, il singolo e l’universo intero. Sono una rappresentazione fisica, eterica e subliminale che si realizza attraverso lo spazio – tempo e che, pur restando costantemente diversa nella sua essenza, può essere trasformata in un’informazione uniforme da chi sa interpretarla.

Sono come pagine di un volume che prima devono essere comprese, poi strappate e che va inteso nella sua interezza, senza saltare nessun rigo, se si vuole comprenderne la conclusione. Le mie regole non sono quelle stabilite dal mondo in cui vive l’individuo, bensì da colui che è subliminale e unico.

Sono norme fissate da chi vive e respira sia nell’uomo che in ogni cosa e che, donando il libero arbitrio, si aspetta che il lettore, passando attraverso tutte le parole, nel momento in cui riesce a decifrare tutto ciò e a metterlo in pratica, si predispone alla visione della Luce.

Il libro di cui parlo è quel simbolo che si può incontrare mentre si cammina per la propria strada, è la stella che ognuno, qualora la cerchi, trova dentro di sé. È il sasso, la pietra che l’uomo tiene tra le mani e in se stesso perché incarna la Lice che splende in chiunque si predisponga, nel modo migliore, al percorso di trasmutazione; è il frutto della stessa emanazione.

Incarna l’ascensione, alla ricerca della pianta della nascita, che intraprende il re Etana, sorretto da un’aquila in grado di guardare il sole senza esserne accecato. Il rapace, come tutti gli altri uccelli, rappresenta la spiritualità dell’anima, la mediazione tra cielo e terra e quella parte di ogni persona che cerca sempre di spiccare il volo verso alte mete. È il sogno della realtà che si realizza nel momento in cui l’uomo comprende che la sua energia, consistendo in quella della sorgente e provenendo da questa, lo riconduce verso l’alto.