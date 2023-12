Pubblicato bando Premio Pascoli di Poesia in lingua e dialetto 2024

Scadenza partecipazione: 30 aprile 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico

scriveva Giovanni Pascoli nella celebre ‘L’aquilone’.

Sono parole che ben si addicono al Premio di poesia promosso dalla sua cittadina natale: il ‘nuovo’ sta nel bando appena uscito, ‘l’antico’ nell’edizione che è la numero 20 del riconoscimento.

Festeggia, infatti, il ventennale il Premio Pascoli di Poesia promosso da Sammauroindustria, l’associazione pubblico – privato che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera internazionale, e non solo, del paese natale di Giovanni Pascoli.

Un premio degli illustri nello scorrere l’elenco dei vincitori, tra i quali Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi, Franco Loi, Mariangela Gualtieri, Maurizio Cucchi, tutti venuti a San Mauro Pascoli a ritirare il riconoscimento.

Due le sezioni del Premio, in Lingua e Dialetto, entrambe del valore di 1000 euro. Quella in Lingua, promossa da Romagna Banca è aperta alle opere edite non prima del 1° maggio 2022; quella in dialetto, con testo italiano a fronte, è aperta alle opere pubblicate non prima del 1° maggio 2022.

La partecipazione è gratuita.

La giuria che vaglia i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura:

Daniela Baroncini – Università di Bologna e Presidente dell’Accademia Pascoliana, Presidente della giuria del premio;

Franco Brevini – Università di Bergamo e Milano;

Gualtiero De Santi – Università di Urbino;

Gianfranco Miro Gori – saggista, poeta;

Piero Meldini – scrittore.

Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 2024. La premiazione avverrà nel corso di una serata pubblica in programma a San Mauro Pascoli alla presenza, obbligatoria, dei vincitori.

Il concorso, giunto alla ventesima edizione, è organizzato da Sammauroindustria, che raccoglie le principali aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli – CBR Tacstile, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi -, la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli.

Il concorso è realizzato in collaborazione con Romagna Banca.

Nell’ultima edizione il Premio Pascoli è stato vinto da Roberto Deidier nella sezione in Lingua con il volume ‘All’altro capo’, Mondadori, 2021, e Francesco Gabellini in quella dialettale per l’opera ‘Nivère’, Raffaelli editore, 2021.

Il Premio Pascoli contempla anche un premio Internazionale alla carriera e un Premio all’Opera prima entrambi a discrezione della giuria.

Info Premio Pascoli:

Associazione Sammauroindustria

tel. 376-1221531

mail: premiopascoli@sammauroindustria.com

Il bando sul sito www.sammauroindustria.com

Vincitori del Premio Pascoli

Premio alla Carriera: Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis.

Sezione in Lingua:

Nelo Risi (2001), Paolo Ruffilli (2002), Franco Buffoni (2003), Ennio Cavalli (2004), Cesare Viviani (2005), Pier Luigi Bacchini (2006), Gianni d’Elia (2007), Umberto Piersanti (2008), Jolanda Insana (2009), Luca Cesari (2010), Milo De Angelis (2011), Antonella Anedda (2012), Enrico Testa (2013), Sauro Albisani (2014), Luigi Fontanella (2015), Mariangela Gualtieri (2016), Giancarlo Pontiggia (2018), Maurizio Cucchi (2020); Roberto Deidier (2022).

Sezione Dialettale:

Franco Loi (2001), Leo Maltoni (2002), Tolmino Baldassari (2003), Assunta Finiguerra (2004), Piero Marelli (2005), Gianni Fucci e Giovanni Nadiani (2006) ex aequo; Ettore Baraldi (2007), Achille Serrao (2008), Fabio Franzin (2009), Giuseppe Rosato (2010), Alfredo Panetta (2011), Claudio Grisancich (2012), Remigio Bertolino (2013), Pier Franco Uliana e Giacomo Vit ex aequo (2015); Angela Bonanno e premio speciale della giuria alla carriera a Gianni Fucci (2018); Emilio Rentocchini (2020); Francesco Gabellini (2022).

Sezione Opera prima:

Francesco Romanetti (2014), Stefano Casacca (2016).