PSR Toscana, superato in anticipo target di spesa Fondi UE

Saccardi: ‘Una prova di capacità importante e una buona notizia per la Regione’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con una spesa erogata di 872milioni di euro, anche per il 2023 la Regione raggiunge in anticipo il target di spesa dei Fondi europei in Agricoltura e Sviluppo Rurale, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ha infatti supera il risultato previsto per quest’anno e anzi, oltre al conseguimento di questo risultato, entro la fine dell’anno saranno spese ulteriori risorse.

Dal 31 dicembre 2022, quando la spesa complessiva ammontava a 819 milioni di euro, ad oggi si sono aggiunti altri 55 milioni di euro spesi.

In termini percentuali, la spesa si attesta al 67,4% del totale delle risorse programmate, pari a 1,291 miliardi di euro per l’intero periodo di programmazione.

Il livello di avanzamento della spesa ottenuto, anche per l’annualità 2023, consente alla Regione di raggiungere il target ed evitare, addirittura con un anticipo di 6 mesi, la perdita di risorse che il mancato conseguimento del risultato avrebbe comportato.

Ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi: