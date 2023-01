PSR Toscana, sì alle modifiche per riallocare economie rimaste libere

A disposizione 38,9 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stata approvata la decisione di Giunta che dà l’avvio alla fase di negoziazione con la Commissione europea per avviare le modifiche al piano finanziario del PSR 2014-2022.

La Giunta ha detto dunque sì alle linee di indirizzo generali per dare mandato al Settore di definire le modifiche alla piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR 2014-2022 per riallocare le economie che si sono generate sui bandi chiusi ovvero per 38,9 milioni di euro e metterle a disposizione del mondo agricolo e forestale.

Spiega la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi:

Le misure sulle quale abbiamo scelto di riallocare le risorse sono strategiche sia per le imprese sia per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente di cui l’agricoltura è un fattore determinante. Per questo abbiamo deciso di rifinanziarle con le risorse a nostra disposizione.

Nella proposta da discutere con la Commissione ecco le sottomisure/ o i tipi di operazione del PSR FEASR 2014-2022 verso le quali si vuole indirizzare le risorse da riallocare:

– quasi 18 milioni di euro, 17.696.949 euro, alla misura 13 ‘Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici’, per l’uscita dei bandi – annualità 2023, necessari per dare continuità al sostegno alle aziende agricole che presidiano i territori svantaggiati;

– alle misure 4,8 e 16, per l’incremento della dotazione finanziaria e successivo scorrimento delle graduatorie dei seguenti bandi:

5 milioni di euro per interventi finalizzati ad ammodernare le aziende agricole e a migliorarne la competitività, tipo di operazione 4.1.1 ‘Miglioramento della redditività delle aziende agricole – Bando completo – annualità 2022’, con i quali si scorrono 77 domande;

– oltre 2,8 milioni di euro con i quali si esaurisce la graduatoria, per interventi aziendali finalizzati a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, tipo operazione 4.1.4 ‘Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole – annualità 2022’;

– quasi 5,7 milioni di euro, 5.683.097€, per promuovere l’innovazione nelle zone rurali, sottomisura 16.2 ‘Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – annualità 2022’;

– 5 milioni di euro per interventi di prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità, sottomisura 8.3 ‘Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – annualità 2022’, con i quali si scorrono 42 beneficiari;

– è previsto inoltre l’incremento, di oltre 2,5 milioni di euro, della dotazione finanziaria del bando attualmente aperto del tipo operazione 4.1.1 ‘Miglioramento della redditività delle aziende agricole – annualità 2022, agricoltura di precisione e digitale’, finalizzato alla realizzazione di investimenti, materiali ed immateriali, che consentono di introdurre / potenziare in azienda pratiche di agricoltura di precisione.

Essendo oggetto di negoziazione con la Commissione europea, gli importi potrebbero subire variazioni.

Una volta conclusa la fase di negoziazione informale, si procederà alla consultazione del Comitato di Sorveglianza e al successivo invio formale delle modifiche, tramite notifica, alla Commissione europea, così da arrivare all’approvazione definitiva della nuova versione del Programma prevista per la fine della primavera.