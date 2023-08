PSR Toscana, negoziata la modifica finanziaria con UE

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Benessere animale, indennità alle zone soggette a vincoli naturali, miglioramento della redditività delle aziende agricole, rigenerazione delle comunità: sono i quattro bandi a favore dei quali la Regione, su proposta della Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha negoziato con l’UE la modifica finanziaria del PSR.

Grazie a questa operazione, le economie risultanti da altre misure, verranno riallocate e ridistribuite sulle quattro misure citate così da utilizzarle al meglio.

Spiega Saccardi:

Con la programmazione 2014 – 2022 è ancora possibile negoziare direttamente con la Commissione europea e questo ci consente di allocare al meglio le risorse ancora disponibili.

Diversamente, con la nuova Politica agricola entrata in vigore da quest’anno, riuscire a ottimizzare l’utilizzo delle risorse non è più così immediato, per la mancanza di un collegamento diretto tra Regioni e Commissione.