‘Psicoterapia, carattere, spiritualità’ a Mondadori Bookstore Napoli

Appuntamento il 21 febbraio con la presentazione del nuovo libro di Antonio Ferrara

Il 21 febbraio 2023 alle ore 18:00 presso Mondadori Bookstore di via Luca Giordano a Napoli presentazione del libro ‘Psicoterapia, carattere, spiritualità’ di Antonio Ferrara, edito da Franco Angeli.

Insieme all’autore interverranno:

David Barba, Presidente della casa editrice La Llave che ha pubblicato l’edizione spagnola diffusa in diversi paesi europei;

Mariarosaria De Simone, Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale, Università Federico II;

Massimiliano De Somma, Psicologo Psicoterapeuta, Docente IGAT;

Nelson Mauro Maldonato, Professore di psicologia clinica, Università Federico II;

Raffaele Sperandeo, Psichiatra e Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Scienze del Comportamento, Università Luigi Vanvitelli.

Un’occasione per raccontare il modello GATES, confrontarsi e dialogare su diverse tematiche e raccogliere spunti di riflessione interessanti.

Il testo è un viaggio attraverso la Psicoterapia, il potere trasformativo del teatro, la meditazione e lo studio del carattere, in un distillato di pratiche per lo sviluppo della coscienza.

Psicoterapeuta, creatore teatrante e formatore di terapeuti, in questo volume, Antonio Ferrara ci riporta il suo grande bagaglio professionale e umano, dal quale è nato il Modello GATES – Gestalt, Analisi Transazionale, Enneagramma, Spiritualità, un nuovo metodo integrativo che favorisce una vita più piena, trasformando in salute la coscienza che emerge dal processo terapeutico.

Fritz Perls, Eric Berne, Claudio Naranjo, Barrie Simmons, Namkhai Norbu sono stati maestri diretti o indiretti dell’autore, che, influenzato da loro e dotato di una rinomata e carismatica passione per l’autenticità, trasmette al pubblico, professionalità e umanità.

Scrivo queste pagine parlando essenzialmente di Psicoterapia e di crescita personale, lasciandomi guidare dalle mie proprie esperienze. Sono importanti, su di esse si basa il mio lavoro come terapeuta, un cammino che ho scelto sull’onda di un entusiasmo che durante la vita, anche nei momenti critici, mai mi ha abbandonato. L’ho chiamata vocazione: un impulso ad aprirmi e coinvolgermi in cose che importano.

Antonio Ferrara

L’autore, che vive e lavora a Napoli, è psicologo, psicoterapeuta, ha fondato, dirige e insegna all’IGAT, Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale e della Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, riconosciuta dal MIUR.

Socio fondatore e past president della FISIG, Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt, già Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Campania. Didatta supervisore in Psicoterapia della Gestalt, riconosciuto dalla FISIG e membro dell’EAGT.

È Analista Transazionale e didatta supervisore, riconosciuto dall’ITAA/EATA/IAT. Ha fatto parte dello staff di supervisione, in Italia e all’estero, dei programmi internazionali SAT, coordinati da Claudio Naranjo.

Esperto di tradizioni spirituali, ha elaborato il Modello GATES: Gestalt, Analisi Transazionale, Enneagramma, Spiritualità e Teatro Trasformatore. Tiene corsi in diversi paesi in Europa, Stati Uniti e America Latina.