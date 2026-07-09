Provvedimenti della Giunta regionale Campania 9 luglio 2026

Sintesi dei principali provvedimenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta regionale della Campania, riunita questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, su proposta del Presidente Roberto Fico e degli Assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti nei settori: sanità, politiche sociali, formazione professionale, tutela del territorio e sostegno agli eventi sportivi.

Tra i principali provvedimenti adottati in ambito sanitario:

• approvato lo schema di Accordo integrativo tra Regione, Federfarma e Assofarm per l’attuazione delle Farmacie dei Servizi, presidi sanitari territoriali di prossimità, con l’obiettivo di avvicinare le cure ai cittadini e ridurre il carico sugli ospedali. L’intesa disciplina modalità di adesione, erogazione, rendicontazione e remunerazione delle prestazioni che saranno assicurate dalle farmacie convenzionate, a partire dal 1° settembre 2026, tra cui: prevenzione vaccinale, screening per l’epatite C, supporto agli screening oncologici – mammografico, cervicale e colon-retto – e prestazioni di telecardiologia;

• approvato, inoltre, l’Accordo integrativo regionale per garantire, fino al 31 dicembre 2026, la prosecuzione temporanea delle attività di controllo nell’ambito della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci destinati a patologie gravi o specialistiche, in attesa del completamento del nuovo sistema regionale centralizzato. Contestualmente, alla Direzione Generale Tutela della Salute è stato affidato il compito di sviluppare, con il supporto di So.Re.Sa., un modello più efficiente e sostenibile;

• via libera anche al nuovo sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, che introduce criteri omogenei e misurabili basati sul raggiungimento di specifici obiettivi di performance, qualità dei servizi e appropriatezza organizzativa. Le procedure di valutazione sono state avviate attraverso una Commissione di esperti che sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in prossimità del compimento del ventiquattresimo mese dalla nomina dei Direttori Generali;

• la Giunta ha, poi, aggiornato il Documento tecnico regionale relativo ai Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA), adeguandolo ai nuovi modelli organizzativi della sanità territoriale (Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali), all’evoluzione del quadro normativo e alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Nel settore delle politiche sociali, sono stati programmati circa 2 milioni di euro del Fondo per l’implementazione dei Progetti di Vita. Le risorse saranno destinate agli Ambiti territoriali delle province di Caserta e Salerno per sostenere interventi personalizzati rivolti alle persone con disabilità, costruiti a partire dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle preferenze individuali, favorendo autonomia, inclusione e piena partecipazione alla vita della comunità.

La Giunta, inoltre, ha disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’Ambito territoriale sociale C06, con Comune capofila Aversa, a seguito del permanere delle criticità riscontrate nel funzionamento degli uffici competenti per l’erogazione dei servizi essenziali.

Sarà il Presidente della Giunta regionale a nominare un Commissario ad acta per assicurare il ripristino della piena operatività dell’Ambito.

Per quanto riguarda la formazione professionale, sono stati programmati 24 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027 per il potenziamento del sistema duale mediante i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l’obiettivo di prevenire e abbattere la dispersione scolastica, ampliare le opportunità formative rivolte ai giovani, migliorarne le competenze professionali e favorire un più rapido accesso al mercato del lavoro.

Nell’ambito della tutela del territorio, è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il triennio 2026/2028.

Il Piano definisce il modello organizzativo regionale, individua le aree e i periodi a maggiore rischio, stabilisce obblighi e misure preventive e programma risorse complessive per oltre 93 milioni di euro nel triennio.

Infine, la Giunta ha programmato un contributo regionale fino a un massimo di 450 mila euro a valere sulle risorse FSC 2021/2027 in favore del Comune di Napoli.

Il contributo è erogato ai fini della compartecipazione finanziaria della Regione ai costi di organizzazione e logistica nonché a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico connessi allo svolgimento dei festeggiamenti per il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, in programma per il giorno 1° agosto 2026.