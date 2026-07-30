Provvedimenti della Giunta regionale Campania 30 luglio 2026

Sintesi dei principali provvedimenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta Regionale della Campania, riunitasi questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Piano regionale degli strumenti finanziari per l’occupazione e l’alta formazione e una serie di provvedimenti in materia di housing, sanità, inclusione sociale, transizione energetica e valorizzazione del patrimonio culturale.

Formazione e occupazione giovanile

È stato approvato il Piano degli strumenti finanziari per l’occupazione e l’alta formazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 70 milioni di euro del PR FSE+ 2021/2027, articolato in due linee d’intervento: ‘Sostegno all’autoimpiego e all’inclusione attiva’ e ‘Alta formazione post-laurea e inserimento lavorativo qualificato’.

Housing

La Giunta ha approvato l’avvio della procedura di riprogrammazione del PR Campania FESR 2021/2027, prevedendo un incremento di € 132.454.556, in quota UE, in favore dell’Obiettivo Specifico dedicato agli alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

Con tale incremento la dotazione complessiva riservata alle politiche di housing sostenibile e accessibile sarà così portata a circa 245 milioni di euro totali. In coerenza con il Programma HOPE, a valere sulle risorse già disponibili e su quelle aggiuntive, saranno attivate misure di riqualificazione urbana a finalità sociale e strumenti di contrasto al disagio abitativo, con particolare attenzione alle aree ad alta tensione abitativa. ‎

Sanità

– Rete nefrologica

La Giunta ha recepito l’Accordo Stato-Regioni relativo al Documento di indirizzo per il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Malattia Renale Cronica, garantendo omogeneità assistenziale su tutto il territorio campano.

È stata contestualmente affidata alla Direzione Generale Tutela della Salute l’istituzione di un Tavolo Tecnico regionale per definire il PPDTA campano, promuovendo la gestione integrata tra i Medici di Medicina Generale e i medici specialisti nefrologi per l’istituzione della nuova Rete Nefrologica Campana.

– Formazione specifica in Medicina Generale

Sono stati approvati i nuovi criteri organizzativi e la Guida per i discenti per garantire una gestione ottimale delle risorse e delle attività didattiche dei corsi. Per il triennio 2026/2028 è stata autorizzata una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.890.000.

– PNRR Sanità

La Giunta ha attestato l’attivazione di ulteriori 6 case di Comunità e 1 Ospedale di Comunità, che portano rispettivamente a 142 e 27 il numero totale di strutture in esercizio alla data del 30 luglio 2026.

Inclusione sociale

È stata istituita la Cabina di regia regionale per l’Inclusione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, con l’obiettivo di monitorare a livello locale l’attuazione della Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti e il graduale superamento degli insediamenti informali.

Transizione energetica

Sono stati riprogrammati 40 milioni di euro del PR FESR Campania 2021/2027 per finanziare l’infrastrutturazione energetica delle aree industriali e, in particolare, i sistemi integrati di produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile negli agglomerati produttivi dei Consorzi ASI. È stato, inoltre, previsto uno stanziamento di € 300.000 per la redazione dello Studio di Fattibilità dell’opera.

Valorizzazione del patrimonio culturale

È stato attribuito lo status di Museo di Interesse Regionale al ‘MOA – Museum of Operation Avalanche’ di Eboli, gestito dall’Associazione Sophis. La struttura rappresenta un centro culturale e uno spazio della memoria storica che documenta lo sbarco degli Alleati sulle coste salernitane del 9 settembre 1943.