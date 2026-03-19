Provvedimenti della Giunta regionale Campania 19 marzo 2026

I principali provvedimenti approvati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato, tra gli altri, una serie di interventi in ambito sociale e sanitario.

• Il Piano Sociale Regionale 2024/2026, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi da parte degli enti locali associati. Il Piano individua il welfare, le politiche educative e il contrasto alle povertà tra gli assi strategici, per favorire benessere e diritti non solo delle persone fragili ma dell’intera comunità e, quindi, uno sviluppo equo del territorio. Il documento è stato adeguato alle osservazioni della Commissione consiliare competente, con particolare riferimento al rafforzamento delle misure di informazione ai cittadini e di monitoraggio dei servizi erogati;

• Facendo seguito alla nota indirizzata alla Direzione Generale per la Tutela della Salute per l’attivazione di un’ispezione straordinaria e contestuali indirizzi urgenti in materia di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico e rete trapiantologica regionale, la Giunta procede al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro Regionale Trapianti presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione; dispone, inoltre, che il programma di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico dell’AORN Ospedale dei Colli sia sospeso e non riprenda fino alla verifica positiva della piena sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie, da effettuare entro 180 giorni; prevede, infine, che la Direzione Generale per la Tutela della Salute riferisca alla Giunta regionale gli esiti dell’attività ispettiva condotta, anche con il coinvolgimento degli uffici ministeriali competenti, al fine di consentire le successive determinazioni in merito all’eventuale ripresa del programma;

• L’aggiornamento del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, in accordo con il contenuto di una sentenza del TAR Campania. Con le modifiche introdotte, viene demandata agli uffici competenti l’individuazione di ulteriori potenziali erogatori di interventi abilitativi e riabilitativi, oltre alle ASL e ai soggetti già accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, SSR;

• Modifiche allo statuto della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus inerenti il modello organizzativo e l’assetto di governance. L’adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore consentirà l’iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS, e il suo conseguente inquadramento tra essi;

• La Giunta ha, inoltre, recepito l’accordo relativo alle linee guida per i piani di controllo e l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili – bovini, bufalini, ovini e caprini – rispetto alla paratubercolosi. Gli obiettivi sono: rafforzare la sorveglianza negli stabilimenti, favorire la certificazione per un commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti e fornire strumenti utili agli allevatori per la prevenzione e il controllo dell’infezione.

In materia di politiche energetiche, è stata espressa l’intesa per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per il progetto ‘Opere sulla RTN a 220 kV per la connessione della Cabina Primaria di Bagnoli’, presentato da Terna Rete Italia S.p.A. nell’ambito del programma di risanamento e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli – Coroglio di Napoli.

Le opere, a basso impatto ambientale e non visibili, rappresentano un intervento strategico per l’elettrificazione e lo sviluppo infrastrutturale dell’area.

Infine, la Giunta ha approvato la disciplina per l’accreditamento della ‘Scuola di Commissariato dell’Esercito’ come agenzia formativa. Il provvedimento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’erogazione di percorsi formativi destinati al personale non in servizio permanente al termine della ferma prefissata.

L’Assessore alle Politiche Sociali Andrea Morniroli ha commentato:

Questo Piano Sociale rappresenta un vero cambio di paradigma. Non consideriamo più il welfare come un ambito residuale o destinato esclusivamente alle fasce deboli, ma come uno dei pilastri fondamentali per costruire uno sviluppo giusto, inclusivo e duraturo della Campania. Voglio ringraziare il Consiglio regionale per le indicazioni fornite dalla VI Commissione, che abbiamo recepito, tese a rafforzare gli strumenti di informazione ai cittadini e di monitoraggio dei servizi, perché trasparenza ed efficacia devono accompagnare ogni intervento pubblico. Con questo provvedimento forniamo agli enti locali una cornice chiara e condivisa per programmare e realizzare servizi più vicini ai bisogni reali delle persone, sostenuti anche da importanti risorse nazionali.

Così il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico: