Provvedimenti della Giunta regionale Campania 19 febbraio 2026

I principali provvedimenti approvati

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania.

Tra i provvedimenti esaminati e approvati figurano una serie di interventi in tema di Politiche sociali:

• Potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità attraverso la programmazione di risorse pari a € 13.542.142,00 assegnate alla Regione Campania. I fondi, in favore di tutti gli Ambiti/Consorzi del territorio regionale, sono destinati per le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

• Potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità con uno stanziamento di risorse pari a € 7.392.700,00 assegnate alla Regione Campania. I fondi, in favore di tutti gli Ambiti/Consorzi del territorio regionale, andranno a rafforzare i servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

• Iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico. La Giunta ha preso atto del programma ministeriale che ripartisce in favore della Regione Campania risorse pari a € 2.808.097,00 per la promozione e la realizzazione di progetti dedicati alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, a valere sul Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2025. È stato demandato alla Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport l’invio della richiesta di assegnazione ed erogazione delle risorse.

• Programmazione regionale e approvazione intervento per l’inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia. La Giunta ha approvato il ‘Progetto INC.A. – Inclusione e accessibilità in Campania per i servizi educativi e i diritti di cittadinanza a vantaggio delle persone sorde e con ipoacusia’ e preso atto delle risorse ministeriali ripartite per la Regione Campania pari a € 418.033,00 destinate a progetti per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia.

La Giunta ha preso atto, inoltre, della classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione per la stagione 2026, effettuata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. È stata rinviata a successivo atto l’approvazione dell’elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio.

Adottata, infine, la delibera che approva gli indirizzi operativi per il 2026 per le società e fondazioni in house e per le società detenute in maniera totalitaria dalla Regione Campania.

Tali indirizzi sono finalizzati ad incrementare l’intensità del potere di vigilanza e controllo della Regione, quale socio unico, al fine di conseguire risparmi sui costi di gestione e di incrementare l’efficienza delle strutture societarie regionali.

A tal fine sono stati fissati specifici target e criteri la cui mancata osservanza può costituire giusta causa di revoca del management.

Per quanto concerne la selezione del management, questa si baserà su procedure pubbliche standardizzate, obiettive e trasparenti in base a criteri omogenei e precostituiti che consentiranno per ciascuna posizione disponibile di individuare i migliori candidati.

Le società saranno guidate, di norma da un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione e le figure di presidente e amministratore non coincideranno.

