Provvedimenti della Giunta regionale Campania 18 giugno 2026

Sintesi dei principali provvedimenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è riunita questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia la Giunta regionale della Campania.

Su proposta del Presidente e degli Assessori competenti, è stato esaminato e approvato un pacchetto di misure che spaziano dalla governance del sistema sanitario alla programmazione dei fondi europei a sostegno delle imprese, dagli investimenti per la cultura, lo spettacolo e il cinema, fino alla mobilità turistica ed alla sicurezza sismica dell’edilizia scolastica. Di seguito i principali provvedimenti adottati:

Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni

Attribuita al Commissario straordinario della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni (CE), nominato con D.P.G.R. n. 26 del 1° aprile 2026, la facoltà di compiere anche operazioni di straordinaria amministrazione necessarie a neutralizzare ulteriori aggravamenti dell’esposizione debitoria e a creare i presupposti per la ricostituzione dell’equilibrio economico-finanziario della Fondazione, in funzione della continuità aziendale dell’Ente.

La Giunta ha inoltre formulato indirizzo al Commissario per la presentazione di domande di partecipazione a bandi pubblici finalizzati all’accesso a finanziamenti per investimenti coerenti con gli scopi statutari e funzionali alla progressiva costruzione dell’autonomia economico-finanziaria dell’Ente, purché non comportino atti di impegno finanziario addizionale.

Sanità

Approvato, con prescrizioni, il Piano pluriennale delle Attività 2026/2028 della So.Re.Sa. S.p.A., la centrale di committenza del sistema sanitario regionale. Il Piano impegna la società a procedere alla tendenziale riduzione delle spese accessorie per il personale, delle consulenze e delle spese per il godimento di beni di terzi, ad assicurare la riduzione dei costi per le locazioni e a rinviare ogni decisione in merito alle assunzioni di personale a successivi provvedimenti regionali.

In coerenza con la Direttiva per il controllo degli organismi di diritto privato della Regione (DGR n. 126/2018), sono stati contestualmente individuati gli obiettivi e gli indicatori qualitativi e quantitativi per l’annualità 2026, da conseguire entro il 30 settembre 2026.

Cultura

• Adottato il Programma Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (2026/2028), che definisce priorità, obiettivi, modalità di attuazione e ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento, trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi della L.R. n. 6/2007. Agli oneri si provvede con lo stanziamento annuale del bilancio regionale previsto dalla legge, pari complessivamente a 17 milioni di euro.

• Approvato il Programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva (2026/2028) (L.R. n. 30/2016), acquisito il parere della VI Commissione consiliare. Il fondo del Piano Cinema 2026 è incrementato del 20% rispetto agli anni precedenti, con risorse per il Piano operativo annuale 2026 pari a 6 milioni di euro.

Le aree di intervento riguardano le opere audiovisive (sviluppo e produzione), la promozione e diffusione della cultura cinematografica (festival, rassegne e premi), il sostegno all’esercizio cinematografico e le azioni di studio e progettazione di misure complementari affidate alla Fondazione Film Commission Regione Campania.

Mobilità e turismo

Programmato, a valere sul PSC Campania, un importo fino a 3,4 milioni di euro per la realizzazione delle azioni del Piano di Mobilità Turistica 2026-2028, di cui 2,7 milioni destinati ai servizi ferroviari per la valorizzazione delle aree interne e dei siti di interesse naturalistico, archeologico e culturale, e 720 mila euro per il prolungamento dell’Alta Velocità sulla tratta Salerno-Sapri. Soggetto attuatore degli interventi è confermata l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR).

Sviluppo economico e fondi europei

In attuazione degli indirizzi operativi per l’accelerazione della spesa del PR FESR Campania 2021/2027, la Giunta ha approvato l’assestamento e la razionalizzazione della programmazione di competenza della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, con l’elenco delle operazioni “prioritarie” per un importo complessivo di oltre 500 milioni di euro.

Sono state inoltre programmate nuove risorse, 100 milioni di euro per il finanziamento di ulteriori interventi nell’ambito dell’Avviso pubblico “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP – II Edizione” e 50 milioni a sostegno della competitività di piccole e microimprese. L’importo complessivamente programmato sul PR FESR di competenza della Direzione sale così a circa 624 milioni di euro.

Edilizia scolastica

Razionalizzate le fonti di finanziamento delle spese per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. La Giunta ha riprogrammato sul POC Campania 2014/2020 gli interventi a favore degli Enti Locali per un importo di oltre 14 milioni di euro con contestuale deprogrammazione dal PR FESR 2021/2027, e ha confermato sul medesimo PR FESR la programmazione di oltre 6,4 milioni di euro per ulteriori interventi con la stessa finalità. Sul provvedimento è stato acquisito il parere dell’Autorità di Gestione del FESR.