Provvedimenti della Giunta regionale Campania 12 marzo 2026

I principali provvedimenti approvati

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania.

Tra i provvedimenti approvati, in tema di trasporti, figura il nuovo atto di organizzazione della Consulta regionale per la mobilità, organo consultivo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2002.

Il nuovo assetto punta a rendere la Consulta più aderente alle esigenze attuali del settore, prevedendo il coinvolgimento, di volta in volta, dei principali portatori di interesse – tra cui parti sociali, associazioni di categoria, comunità locali e rappresentanze degli utenti – in relazione agli argomenti trattati.

La Giunta ha approvato, altresì, i nuovi statuti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e del Consorzio di Bonifica Paestum, in attuazione della Legge Regionale n. 7/2025.

I nuovi testi statutari consentono agli enti di ampliare le proprie funzioni, includendo la tutela del suolo, dell’ambiente, del risparmio idrico e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

Sotto il profilo organizzativo, tra gli organi del Consorzio, la Deputazione amministrativa viene sostituita dal Comitato esecutivo, un organo collegiale più snello volto a rendere l’azione amministrativa più celere ed efficace.

Approvati, infine, due interventi in tema di politiche sanitarie.

Case della comunità e Ospedali di comunità

La Giunta ha definito i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, strutture previste nell’ambito del rafforzamento dell’assistenza territoriale, in relazione alla scadenza del 30 giugno 2026 relativa al PNRR. Le aziende sanitarie saranno chiamate a verificare il possesso dei requisiti previsti, mentre restano ferme le competenze dei Comuni per il rilascio dell’autorizzazione e della Regione per l’accreditamento istituzionale.

Presidi di Riferimento Regionale per le Malattie Rare

La Giunta ha approvato l’elenco dei Presidi di riferimento regionali per le malattie rare, individuati nell’ambito della rete nazionale prevista dal decreto ministeriale n. 279 del 2001.

I presidi selezionati, sulla base dell’istruttoria condotta da un gruppo tecnico di esperti, saranno punti di riferimento per la diagnosi, la cura e il monitoraggio delle patologie rare, contribuendo a rafforzare la presa in carico dei pazienti, il supporto e la riduzione dell’onere che grava sui malati e sulle famiglie.