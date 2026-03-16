Provincia Latina, Righini: Dopo Frosinone altra vittoria centrodestra

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La netta affermazione del centrodestra anche nella Provincia di Latina rappresenta un risultato politico chiaro e inequivocabile.

Dopo la vittoria della scorsa settimana a Frosinone, il successo di Federico Carnevale conferma come le Province del Lazio stiano premiando la serietà, la concretezza e la visione amministrativa del governo regionale.

Si tratta di una vittoria schiacciante che dimostra come amministratori e territori riconoscano la solidità del progetto politico del centrodestra.

Il largo consenso ottenuto a Latina, così come quello registrato pochi giorni fa a Frosinone, è il segnale di una fiducia crescente verso un modo di governare basato su responsabilità, serietà e attenzione concreta alle esigenze delle comunità locali.

Al Presidente Carnevale vanno i miei auguri di buon lavoro.

Sono certo che saprà guidare la Provincia con equilibrio e spirito di servizio, lavorando in piena sinergia con la Regione Lazio e con tutti i livelli istituzionali per sostenere lo sviluppo del territorio, rafforzare le infrastrutture, valorizzare il sistema agricolo e produttivo e dare risposte efficaci ai cittadini.

Questa doppia affermazione dimostra che il centrodestra è oggi il punto di riferimento amministrativo del Lazio.

Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare questo rapporto di fiducia e trasformarlo in risultati concreti per i territori.