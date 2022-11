Protocollo Regione – Confindustria Toscana – Confindustria

La firma il 21 novembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Protocollo d’intesa tra Regione, Confindustria Toscana e Confindustria per favorire gli investimenti esteri in Toscana. Sarà firmato lunedì prossimo, 21 novembre, alle ore 13:30, in Sala Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, piazza Duomo 10.

Interverranno Interverranno il Presidente Eugenio Giani, la Vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione e Presidente dell’Advisory Board investitori esteri, ABIE, di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello, il Presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi ed il coordinatore della Commissione Multinazionali di Confindustria Toscana Fabrizio Monsani.