Protocollo Osservatorio permanente sulle persone scomparse Lazio – USR

Maselli: ‘Diffondere la cultura della prevenzione, di favorire il riconoscimento precoce delle situazioni di disagio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, dopo aver istituito per prima in Italia l’Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel territorio regionale, ha siglato un protocollo d’intesa tra l’Osservatorio stesso e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

L’accordo è finalizzato a promuovere, nelle istituzioni scolastiche del territorio regionale, iniziative di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno delle persone scomparse, con particolare riferimento ai minori e agli adolescenti.

L’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dichiara: