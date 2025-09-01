Protezione Civile Toscana ricorda Girolamo Bartoloni

Le esequie si sono svolte a San Piero a Sieve (FI)

Si sono svolti oggi a San Piero a Sieve (FI) i funerali di Girolamo Bartoloni, tecnico della Protezione Civile dell’Unione di Comuni del Mugello, che per moltissimi anni ha costituito il punto di riferimento, sia per le istituzioni che per il mondo del volontariato, per tutto il sistema locale di protezione civile.

Il Sistema Regionale di Protezione Civile intende ricordarlo, ha salutato una persona straordinaria, sia sul piano tecnico, per la sua grande professionalità ed esperienza acquisita nella gestione di numerose emergenze, ma ancor di più sul piano umano, per la sua completa dedizione al particolare lavoro che svolgeva.

Ha svolto la sua funzione spesso ben oltre il dovuto e sempre con grande rispetto per il prossimo e cercando risolvere qualsiasi necessità che si prestasse durante le complesse emergenze di protezione civile che si è trovato a coordinare.

La Pieve di San Piero era gremita di persone comuni, istituzioni e volontari, a conferma che, per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel suo amato Mugello, Girolamo rimarrà un esempio indelebile di correttezza e di devozione alla pubblica amministrazione.