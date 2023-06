Protezione Civile Toscana, al varo un nuovo sistema di avviso

La presentazione il 26 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati

Un nuovo sistema di comunicazione in tempo reale messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile sarà per avvisare la cittadinanza in caso di gravi emergenze ed eventi catastrofici, sarà testato in Toscana nei prossimi giorni. Si tratta della prima prova di carattere regionale.

Tutti i dettagli saranno forniti lunedì 26 giugno, alle ore 12:45, nel corso di una conferenza stampa nella sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 a Firenze, cui parteciperanno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore regionale all’ambiente ed alla Protezione Civile Monia Monni, il Direttore del settore regionale Difesa del suolo e Protezione Civile.