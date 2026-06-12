Protezione Civile, al via i campi scuola gratuiti in Regione Campania

Zabatta: ‘Un’opportunità straordinaria per 2.200 ragazzi tra i 10 e i 16 anni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Prenderanno il via il 20 giugno, secondo un calendario che coprirà l’intera stagione estiva, i Campi Scuola di Protezione Civile organizzati dalla Regione Campania attraverso le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 2.200 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, che potranno partecipare gratuitamente ai campi scuola educativo-formativi dedicati ai temi della cultura della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva, allestiti proprio dalla Protezione Civile.

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, dichiara:

Si tratta di un’opportunità straordinaria che quest’anno consentirà a 2.200 giovani di vivere alcuni giorni fuori casa condividendo un’esperienza educativa unica con i propri coetanei. Attraverso attività pratiche, escursioni, visite guidate ed esercitazioni, i ragazzi potranno approfondire la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ciascun cittadino può svolgere nella tutela dell’ambiente e della comunità oltre che per la protezione di se stessi e dei propri cari. Considerata la crescente richiesta registrata nelle precedenti edizioni, abbiamo compiuto il massimo sforzo per ampliare l’offerta e consentire a un numero sempre maggiore di giovani di partecipare: per questo motivo il numero dei campi scuola in Campania è progressivamente aumentato grazie alle Organizzazioni di volontariato aderenti.

Anche la “macchina organizzativa” della Protezione Civile è al lavoro da settimane per mettere a punto tutti i campi scuola: saranno circa 400 i volontari di Protezione Civile impegnati, a scala regionale, nelle attività, per garantire assistenza, supporto logistico e formazione ai giovani partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa.

Proprio per valorizzare il ruolo svolto dalle Organizzazioni di volontariato che renderanno possibile l’iniziativa, l’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, incontrerà i rappresentanti delle associazioni aderenti lunedì 22 giugno alle ore 17:30 presso la sala riunioni dell’Assessorato alla Protezione Civile, Isola A/6 del Centro Direzionale di Napoli, piano terra.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e condivisione dedicato ai protagonisti dei Campi Scuola 2026, impegnati nella diffusione della cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni.

I ragazzi avranno l’opportunità di approfondire, in particolare, i temi legati ai rischi naturali che possono interessare i territori in cui vivono – sismico, idrogeologico e vulcanico -, ma anche quelli connessi agli incendi boschivi, considerato che i Campi Scuola si svolgono durante il periodo estivo, coincidente con lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Si parlerà anche dell’importanza dei Piani comunali di Protezione Civile e delle buone pratiche di autoprotezione.

L’iniziativa, che si inserisce nel format del Dipartimento Nazionale ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, prevede attività ludico-ricreative, formative e didattiche distribuite su più giornate. In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa.

Per cinque – otto giorni i partecipanti potranno vivere a titolo completamente gratuito una vera esperienza di campo, dormendo nelle strutture predisposte dai volontari e condividendo attività, esercitazioni, escursioni e momenti di vita comunitaria all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del rispetto del territorio, condividendo i valori sani della solidarietà, del rispetto del prossimo, della tutela dell’ambiente e dell’amore per il proprio territorio.

Sono complessivamente 63 i Campi Scuola attivati sul territorio regionale:

9 nella provincia di Avellino;

5 nella provincia di Benevento;

15 nella provincia di Caserta;

21 nella provincia di Napoli;

13 nella provincia di Salerno.

Di questi, 45 sono finanziati interamente dalla Regione Campania, mentre per i restanti 18 è previsto il rimborso delle spese da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Per le iscrizioni è necessario contattare le Organizzazioni dei singoli Campi Scuola secondo le modalità specifiche riportate al seguente link:

https://www.regione.campania.it/regione-informa/notizie/protezione-civile-estate-2026-63-campi-scuola-tutto-territorio-regionale.

È inoltre attivo il numero dell’Assessorato, 081/7966549, per eventuale supporto sulle modalità di partecipazione ai Campi Scuola.