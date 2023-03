Prossimi lavori a Napoli

Le strade interessate: via Servio Tullio, via Pacioli e via Catena

Nella seduta del 7 marzo la Conferenza Permanente dei Servizi, ha espresso parere favorevole all’esecuzione di alcuni lavori che interesseranno il territorio cittadino.

Via Cardinale Sperandio

Per permettere la sosta dei mezzi necessari per il trasporto e stoccaggio del materiale per i lavori di manutenzione straordinaria del parco Re Ladislao, verrà istituito il divieto sosta con rimozione coatta dal 13/03/2023 al 30/06/2023.

Via Calata Ponte di Casanova

Dal 13 al 31/03/2023 inizieranno i lavori di messa in sicurezza della facciata del plesso Miraglia e, per allestire il ponteggio, sarà necessario occupare il marciapiede e l’intera area destinata alla sosta delle auto e dei motoveicoli lungo via Calata Ponte di Casanova.

Per il transito pedonale sarà possibile utilizzare i due attraversamenti posti a valle del cantiere e, in particolare, per l’attraversamento pedonale in piazza Nazionale sarà realizzato un breve percorso protetto e regolamentato da movieri.

Via dei Tribunali

Nell’ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione sito UNESCO – lotto 2, per il completamento dei lavori di ripavimentazione di via dei Tribunali, nel tratto tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy, verrà prorogato fino al 31 marzo 2023, il senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Duomo, nel tratto compreso tra vico Sedil Capuano e via Duomo ed il divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra vico Sedil Capuano e via Concezio Muzy, ad eccezione dei residenti, mezzi a servizio dell’impresa esecutrice dei lavori, dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Via Luca Pacioli

Nell’ambito del progetto di ‘Riconfigurazione cabine Ponticelli 1 e Ponticelli 2 – Dismissioni impianti ex SS dir. svincoli Ponticelli’, è prevista, da parte RTI Edison Next Government srl – Elettrovit srl, la realizzazione di opere civili, scavo per realizzazione di nuovo tratto di canalizzazione e pozzetti, per il collegamento del palo esistente matr. 27501 di via Luca Pacioli con il palo esistente matr. 275120 posto in corrispondenza della corsia parallela.

Dal 07 al 10/03/2023 verrà eseguito il primo tratto di scavo sulla corsia parallela a via Luca Pacioli. Le lavorazioni saranno eseguite in orario diurno dalle 08:00 alle 16:00 a traffico senza interruzione del traffico veicolare.

L’ultimo tratto di scavo in attraversamento su via Luca Pacioli sarà eseguito successivamente, previo coordinamento con ANAS in qualità di gestore sella SS 162 dir, in occasione della chiusura della rampa di uscita Ponticelli per le attività di competenza della stessa ANAS.

Strada Comunale Catena

Per lavori di rifacimento capostrada di un tratto di strada Comunale Catena a Pianura sarà necessario interrompere il traffico veicolare secondo due fasi e come segue:

– dal 13 al 14/03/2023 chiusura di Strada Comunale Catena nel tratto dall’intersezione tra via Provinciale Napoli e via Federico II;

– dal 15 al 16/03/2023 chiusura di Strada Comunale Catena nel tratto dall’intersezione tra via Francesco Arnaldi e via Paolo Uccello.

Inoltre:

– dal 13 al 16/03/2023 nel tratto di Strada Comunale Catena tra via Paolo Uccello e via Pallucci sarà sospeso il senso unico di circolazione;

– dal 13 al 16/03/2023 nel tratto di Strada Comunale Catena tra via Provinciale Napoli e via Pallucci verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta.

Via Servio Tullio

dal 20 al 25/03/2023 saranno eseguiti lavori di ripavimentazione in via Servio Tullio, a traffico aperto con senso di marcia alternato tramite movieri, lungo due tratti e come segue:

– tratto compreso tra gli incroci di via Adriano e via Quintiliano;

– tratto compreso tra l’incrocio con via Spartaco e via Dell’Epomeo.

Via Comunale Ottaviano

È stata prorogata fino al 10 marzo 2023, da parte della Municipalità 6, la chiusura, ad eccezione dei residenti, di via Comunale Ottaviano, nel tratto di strada compreso tra via Ferrante Imparato e corso San Giovanni a Teduccio, per la demolizione e il rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido del marciapiede sinistro, direzione San Giovanni a Teduccio, per un tratto di circa 20.00 ml, la rimozione e rimessa in opera del manto stradale con basoli, innesto fognario nel collettore esistente e opere di cantierizzazione del tratto in questione con totale occupazione della carreggiata.

Via Nazario Sauro

Dalle ore 08:00 del 14/03/2023 alle ore 04:00 del 16/03/2023 sono previste, in via Nazario Sauro, all’interno dell’Hotel Excelsior, le riprese cinematografiche del film ‘Caracas’. Per lo svolgimento delle riprese sarà necessario collocare un gruppo elettrogeno ed una piattaforma mobile sulla pista ciclabile che sarà sospesa nella porzione compresa tra l’attraversamento pedonale in via Partenope, altezza ingresso Hotel Excelsior, e

l’attraversamento pedonale in via Nazario Sauro altezza civico 21.

Le planimetrie delle strade interessate:

