Prosperius, in Regione Toscana raggiunto accordo azienda e sindacati

Riceviamo e pubblichiamo.

Al tavolo regionale convocato da Valerio Fabiani, Consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, è stato raggiunto l’accordo tra Prosperius/Proget e le organizzazioni sindacali – Camera del lavoro di Firenze, Funzione pubblica CGIL, Filcams CGIL, Nidil-CGIL e la RSA aziendale – che da gennaio avevano denunciato gravi carenze e criticità nella organizzazione del personale, richiedendo l’intervento della Regione.

Da Fabiani il riconoscimento ad azienda e sindacato

per il lavoro svolto, che ha portato all’accordo siglato al tavolo regionale e creato i presupposti per un confronto che proseguirà in sede sindacale proprio in merito all’organizzazione interna del lavoro e la relativa gestione del personale.