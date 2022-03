Proseguono controlli movida della Polizia Municipale Napoli

Verifiche su tutto il territorio cittadino

Numerosi sono stati i controlli da parte del personale della Polizia Municipale finalizzati ad assicurare il rispetto delle norme che regolano la movida cittadina secondo le disposizioni dell’Ordinanza Sindacale 59/2022.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono state verificate n. 175 attività e dai controlli sono scaturiti n.1 verbale nella zona del Centro Storico in Calata Trinità Maggiore per il mancato rispetto dell’orario di chiusura.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza.

Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono scaturiti ulteriori n.34 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. Nella zona di Chiaia mirati controlli ai venditori ambulanti hanno permesso di accertare e denunciare, in via Cesario Console n.3 ambulanti abusivi che vendevano merce contraffatta con il sequestro penale di n.61 borse, in piazza Plebiscito, via Chiaia e via Partenope venivano controllati e sanzionati n.4 venditori ambulanti con il sequestro di 10.154 cover e vetri di protezione per smartphones e 2.780 pezzi di bigiotteria.

Mentre sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti gli Agenti della municipale effettuavano controlli sul territorio del quartiere San Giovanni elevando n.5 verbali per sversamenti illeciti verificando siti segnalati per discariche abusive in via Argine e via Taverna del ferro altezza Istituti scolastici.

Sono stati effettuati inoltre 235 controlli per la normativa anti-Covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali elevando n.10 verbali per il mancato controllo del Green Pass, inosservanza delle regole del distanziamento e mancato uso delle mascherine all’interno dei locali.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati n.271 controlli ed elevati 194 verbali e sottoposto a sequestro amministrativo n 6 veicoli oltre alla rimozione di 66 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.