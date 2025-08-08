Prosegue disinfestazione della Napoli Servizi sui parchi urbani

Operazioni in programma l’11 agosto
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nell’ambito di un programma di manutenzione e igienizzazione del verde pubblico, saranno effettuati interventi di disinfestazione nei seguenti parchi urbani:
1) Parco Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: le operazioni si svolgeranno la mattina di lunedì 11 agosto 2025. Il parco rimarrà chiuso al pubblico dalle ore 7:00 e riaprirà alle ore 14:00.
2) Parco Re Ladislao: la disinfestazione avverrà nel pomeriggio di lunedì 11 agosto 2025. Il parco sarà chiuso a partire dalle ore 14:00 e riaprirà il giorno successivo, con la chiusura ordinaria prevista per le ore 20:00.
Gli interventi, realizzati dalla società Napoli Servizi SPA, sono finalizzati a garantire la salubrità e la sicurezza degli spazi verdi a beneficio di tutti i cittadini.
Si invita la cittadinanza a non recarsi nei parchi durante le ore indicate per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza