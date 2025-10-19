Prosecco DOC Shockwave 3 vince XII Gran Premio Città di Venezia

I vincitori di categoria

Grande spettacolo con la XII edizione del Gran Premio Velico di Città di Venezia – Venice Hospitality Challenge 2025.

La regata, che si è svolta come da tradizione nelle acque interne della città, ha visto Prosecco DOC Shockwave 3, skipper Mitja Kosmina con Michele Paoletti tattico e Stefano Spangaro alla randa, prendere il comando già pochi metri dopo la partenza situata davanti Punta della Dogana.

Dopo aver superato Marta 07 timonata da Marta Benussi, Prosecco DOC Shockwave 3 ha mantenuto agevolmente la prima posizione fino al traguardo.

Migliaia di persone assiepate sulle rive hanno ammirato la flotta accompagnata dai salti giocosi di un delfino davanti alle prue delle imbarcazioni. Un memorabile successo in una splendida giornata, che ha permesso, ancora una volta, alla Serenissima di dare il meglio di sé.

Venice Hospitality Challenge – Vincitori di categoria

Regata Prosecco DOC Shockwave 3 – skipper Mitja Kosmina

Hotel Adriatic Europa Hotel Danieli – skipper Gaspar Misic

Crociera Anemos – skipper Diego Napolitano

TP52 Blu – skipper Matteo Fossati

Il comitato di regata è stato presieduto da Gianfranco Frizzarin, coadiuvato da Emilia Barbieri, Giuseppe Gentile e Mauro Casson.

Il palco delle premiazioni ha visto assegnare anche il Barcolana Venice Hospitality Trophy, trofeo Challenge assegnato considerando le migliori prove nella Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e Venice Hospitality Challenge.

Per la seconda volta consecutiva il trofeo è stato vinto da Anywave Safilens con al timone Alberto Leghissa.

Il premio è stato consegnato da Mirko Sguario, Presidente dello Yacht Club Venezia, dal Vicepresidente della Società Velica Barcola Grignano, Dean Bassi, e dal Direttore sportivo di Altomare, Mauro Parladori.

Il Presidente dello Yacht Club Venezia e patron dell’evento Mirko Sguario ha dichiarato:

La Venice Hospitality Challenge è un evento unico: portando il top della vela nel cuore di Venezia celebra una tradizione più che millenaria creando ogni anno un dialogo diretto tra sport e città e vedere le rive affollate di spettatori riempie di gioia.

Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, e Andrea Tomaello, Vicesindaco e Assessore allo sport, hanno portato i saluti della città ad una manifestazione che è entrata, a pieno titolo, nel cuore dell’autunno veneziano.

Ha infine ricordato Fabrizio D’Oria, Direttore Generale del Salone Nautico Venezia:

Le grandi vele nel cuore di Venezia non mancano mai di dare spettacolo e questa regata costituisce una importante tappa di avvicinamento al prossimo Salone Nautico in programma dal 27 maggio al 1° giugno 2026. Complimenti vivissimi allo Yacht Club Venezia e a Mirko Sguario per questa dodicesima Venice Hospitality Challenge ricca di emozioni.

Patrocinata dal Comune di Venezia, dalla Regione Veneto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Venice Hospitality Challenge è supportata dai partner Vela Spa, Salone Nautico Venezia, Marina Militare, Venezia Le Città in Festa, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Corpo Militare dell’Ordine di Malta e Federazione Italiana Vela.

Main sponsor: Generali Italia, Ca’ Sagredo, Hotel Danieli, Palazzina G, Boscolo Bielo, Prosecco DOC, ABC Zattere.

Sponsor tecnici: Alilaguna, Assonautica, Bellini Canella, MureaDritta, Panfido, Select, VYP.