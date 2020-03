Prorogata la mostra ‘Frida Kahlo. Il caos dentro’ al SET

Sarà visitabile fino al 13 aprile a Roma

Prorogata fino al 13 aprile 2020 ‘Frida Kahlo. Il caos dentro’, l’esposizione immersiva sulla regina dell’arte messicana a SET – Spazio Eventi Tirso di Roma. Con ingresso ridotto per chi soggiorna in albergo.

Inaugurata il 12 ottobre 2019, la mostra sensoriale che ha portato a SET – Spazio Eventi Tirso di Roma un viaggio a 360 gradi nel mondo della più famosa personalità dell’arte messicana ha immediatamente fatto registrare un successo clamoroso che ad oggi registra un successo con oltre 75mila visitatori.

Nonostante il clima di incertezza dovuto alla preoccupazione generale in materia di virus e dintorni, l’afflusso non ha dato segni di diminuzione, tanto che gli organizzatori della Navigare Srl hanno concordato con la galleria la proroga di ‘Frida Kahlo. Il caos dentro’ fino al 13 aprile 2020, per permettere alle scuole di programmare o riprogrammare la visita ben oltre quel 29 marzo che ne avrebbe segnato la fine. È inoltre attiva una partnership con Federalberghi Roma, grazie alla quale i turisti che soggiorneranno in hotel avranno diritto a voucher d’ingresso al costo di €8,00.

Quella che si estende per più di due settimane rispetto al precedente termine ultimo è dunque un’opportunità straordinaria per entrare in contatto con l’universo di Frida Kahlo, attraverso un affascinante percorso immersivo capace di riunire i grandi fotografi del tempo che hanno immortalato l’artista, gli abiti, le lettere, perfino gli ex voto della sua collezione personale, i film che la vedono protagonista e la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio, il giardino e la camera da letto.

Oltre a dare uno spaccato della famosa Casa Azul, fedelmente ricreata in una sezione totalmente immersiva e inserita nel contesto della società messicana del periodo, la mostra racconta virtualmente la vita e le opere della pittrice.

Curato da Sergio Uribe, l’itinerario si sviluppa sugli oltre 800 mq di SET Spazio Eventi Tirso, con l’obiettivo di accompagnare il visitatore direttamente nella vita di una leggenda, sfruttando le riproduzioni in formato Modlight dei celebri autoritratti, centinaia di fotografie private, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista e al compagno Diego Rivera, tra i maggiori esponenti del muralismo e simbolo – insieme alla protagonista – dell’avanguardia artistica e culturale messicana del Novecento.

In mostra, anche un’esposizione di francobolli internazionali stampati da vari

Paesi per celebrare l’arte della Kahlo e alcuni dipinti originali mai esposti prima, che non mancheranno di affascinare il pubblico di appassionati. Si tratta di una mostra sensoriale, una modalità rivoluzionaria per approfondire la conoscenza dell’artista messicana grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica.

Set – Spazio Eventi Tirso

via Tirso 14

Roma

Orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 – 20:00

sabato e domenica dalle ore 09:30 – 21:00

ultimo ingresso trenta minuti prima dell’orario di chiusura – Aperta tutti i giorni.

Biglietti:

€12,00 intero

€10,00 ridotto – personale docente – over 65

€8,00 – convenzioni – universitari – disabili ed accompagnatori ragazzi fino a 14 anni – gruppi oltre 15 persone – 18 App

€15,00 biglietto open

€5,00 + ddp Scuole

Gratuito bambini fino a 5 anni

Biglietteria: 388-8507930 – info@navigaresrl.com

Scuole e Gruppi: 06-88816182 – gruppiescuole@boxeventitalia.it

Sito internet:

www.mostrafridakahlo.it