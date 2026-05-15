Proroga termini concorso Lettera d’amore a Napoli

La scadenza slitta al 31 maggio 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Chi desidera partecipare al Premio internazionale Lettera d’amore a Napoli avrà a disposizione alcuni giorni in più: la scadenza è infatti prorogata dal 20 al 31 maggio 2026.

Il Premio Lettera d’amore a Napoli è promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci, realtà che da 25 anni organizzano il Premio nazionale Lettera d’amore e gestiscono il Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia Teatina (CH), con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive.

L’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, dice:

Accanto alla tradizionale lettera d’amore dedicata alla città, quest’anno il Premio introduce una sezione speciale per il centenario del Napoli Calcio: un omaggio a un’altra forma di amore profondamente radicata nell’identità partenopea, quella dei tifosi, e la proroga dei termini vuole offrire a tutti più tempo per partecipare e valorizzare al meglio questa doppia occasione celebrativa.

Il regolamento completo è consultabile sul portale istituzionale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/lamore-per-napoli-e-per-il-napoli-al-via-la-ii-edizione-del-premio-letterario-lettera-damore/